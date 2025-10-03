IND vs WI: ध्रुव जुरैल ने ठोका करियर का पहला शतक, रांची के अधूरे काम को अहमदाबाद में दिया अंजाम

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शतक जमाया है। ये जुरैल का टेस्ट में पहला शतक है जो उनके छठे मैच में आया है। जुरैल को इस सीरीज में चोटिल ऋषभ पंत की जगह टीम में चुना गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अपना शतक पूरा कर लिया है। ये जुरैल का इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला टेस्ट शतक है।

ऋषभ पंत जब इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए और उनका वेस्टइंडीज के खिलाफ न खेलना भी तय हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम की चिंताएं बढ़ गई थीं। बात थी पंत को कौन रिप्लेस करेगा। उनकी जगह प्लेइंग-11 में आ तो और सकते हैं, लेकिन उनके जैसी बल्लेबाजी आसान नहीं। ऐसे में ध्रुव जुरैल का नाम आया। जुरैल इसी तरह के खिलाड़ी है जैसे पंत और उन्होंने बता दिया कि वह टेस्ट में बड़ा पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं।

रांची का अधूरा काम पूरा जुरैल का ये सिर्फ छठा मैच है और उन्होंने इस बात की प्रतिभा दिखा दी है कि वह इंटरनेशनल स्तर पर टेस्ट क्रिकेट खेलने की काबिलियत रखते हैं। जुरैल को सबसे पहले मौका इंग्लैंड के खिलाफ 2024 की घरेलू सीरीज में मिला था। तब भी पंत चोटिल थे और केएस भरत प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे थे। राजकोट में जुरैल ने डेब्यू किया और पहली पारी में 46 रन बनाए। दूसरी पारी में उनकी बैटिंग नहीं आई।

फिर आया रांची टेस्ट जिसकी पहली पारी में जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी की। लग रहा था कि वह अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन 90 रनों पर आउट हो गए। जुरैल उस समय काफी दुखी थी क्योंकि वह जानते थे कि ये मौका दोबारा बहुत मुश्किल से मिलेगा। बात भी सही है। पंत के आने के बाद उनकी जगह टीम में बनती नहीं है। तकरीबन डेढ़ साल बाद पंत के चोटिल होने के बाद उन्हें मौका मिला और इस बल्लेबाज ने अपना पहला टेस्ट शतक ठोक वो काम पूरा कर दिया जो काम रांची में अधूरा छोड़ा था।