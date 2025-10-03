Language
    IND vs WI: टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खत्म किया 18 साल का सूखा, इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है और 18 साल के सूखे को खत्म किया है। टीम इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज पर 286 रनों की बढ़त ले ली है।

    भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने किया कमाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की है और ऐसा काम कर दिया है जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ है। इसी के साथ भारत ने 18 साल का सूखा खत्म किया।

    टीम इंडिया ने दूसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक पांच विकेट खोकर 448 रन बना लिए हैं। इसी के साथ उसने वेस्टइंडीज पर 286 रनों की बढ़त ले ली है। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 162 रन ही बना सकी थी।

    18 साल का सूखा खत्म

    इस मैच में भारत के तीन बल्लेबाजों ने शतक बनाए। ये तीसरा मौका है जब भारत के तीन या उससे ज्यादा बल्लेबाजों ने इस साल एक टेस्ट मैच की एक ही पारी में शतक जमाए हैं। यानी साल 2025 में तीन बार ऐसा हुआ है जब भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट की एक पारी में तीन या उससे ज्यादा शतक जमाए हैं।

    भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये कुल चौथा मौका है जब एक कैलेंडर ईयर में तीन बार भारतीय बल्लेबाजों ने एक टेस्ट की एक पारी में तीन या उससे ज्यादा सैकड़े जमाए हैं। सबसे पहले ऐसा साल 1979 में हुआ था। उसके बाद 1986 में और फिर 2007 में। 2007 के बाद अब यानी 18 साल बाद ये हुआ है।

    भारत की तरफ से केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा ने शतक जमाए। जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं केएल राहुल ने 100 और जुरैल ने 125 रनों की पारी खेली। राहुल ने 197 गेंदों का सामना कर 100 रन बनाए। जुरैल ने 210 गेंदों का सामना कर 15 चौके और तीन छक्कों की मदद से दमदार पारी खेली। वहीं जडेजा ने अभी तक 176 गेंदों का सामना कर लिया है और तीन छक्के जमाए हैं।

    वेस्टइंडीज गेंदबाज फेल

    इन तीनों के अलावा टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 100 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके मारे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज सिर्फ साई सुदर्शन को ही दहाई के अंक में पहुंचने से रोक पाए। वह सात रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 36 रन निकले। राहुल, जुरैल, गिल और जडेजा ने बिना किसी परेशानी के वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खेला और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

