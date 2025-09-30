ACC बैठक में भारत के सवालों से बचते दिखे मोहसिन नकवी, BCCI ने कहा- ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं, हमें सौंपी जाए

एशिया कप जीतने के बाद भी भारतीय टीम को ट्रॉफी न सौंपने पर बीसीसीआई ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर कड़ी आपत्ति जताई है। दुबई में हुई एसीसी की बैठक में राजीव शुक्ला ने नकवी से सवाल किए और ट्रॉफी तुरंत भारत को सौंपने की मांग की। सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भी भारत का समर्थन किया। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ट्रॉफी भारत की है और उन्हें मिलनी चाहिए।

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली : एशिया कप जीतने के बावजूद भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपने और फाइनल के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा किए गए ड्रामे पर बीसीसीआई ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

दुबई में मंगलवार को हुई एसीसी की आम वार्षिक बैठक (एजीएम) में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नकवी से तीखे सवाल किए और ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपने की मांग की। बैठक में सिंगापुर और इंडोनेशियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत का समर्थन किया।

भारतीय टीम का ट्रॉफी पर हक सूत्रों के अनुसार, शुक्ला ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ट्रॉफी विजेता टीम को क्यों नहीं सौंपी गई? यह एसीसी ट्रॉफी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। इस पर भारतीय टीम का हक है और इसे हर हाल में भारत को सौंपा जाना चाहिए। शुक्ला ने सख्त लहजे में कहा कि ट्राफी हमें हर हाल में दी जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे सीधे एसीसी दफ्तर से ले लेंगे।

इस पर नकवी ने जवाब दिया कि एसीसी को इस तरह का कोई लिखित संदेश नहीं मिला था कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान नकवी ने भारत को जीत की बधाई भी नहीं दी। उन्होंने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने पर शुभकामनाएं दीं, लेकिन जानबूझकर भारत का नाम टाल गए।

नकवी लगातार भारत की मांग पर टालमटोल करते रहे और मामला आगे चर्चा के लिए रखने की बात कह दी। बीसीसीआई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किसी तरह की बातचीत में रुचि नहीं रखता। इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। ट्रॉफी हमारी है और यह हमें मिलनी चाहिए।

जानकारी के मुताबिक, नकवी अब भी ट्रॉफी सौंपने को तैयार नहीं हैं, जबकि बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। ये है पूरा मामला रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्यकुमार यादव की अगुआई में भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया था। इस पर नकवी ट्रॉफी को अपने साथ होटल ले गए थे, जिससे बीसीसीआई ने बचकाना कदम बताया था।