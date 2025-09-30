इस विदेशी लीग में डेब्यू करेंगे दिनेश कार्तिक, श्रीलंकाई खिलाड़ी की किस्मत के कारण मिला मौका

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारत के पूर्व विकेटीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अब एक और विदेशी लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। इस खिलाड़ी को एक टीम ने साइन किया है और वो भी श्रीलंकाई टीम के मुख्य बल्लेबाजों में शुमार खिलाड़ी की जगह। कार्तिक पिछले सीजन आईपीएल जीतने वाली आरसीबी के कोचिंग स्टाफ में थे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अब विदेशी टी20 लीगों में खेलने के लिए उपलब्ध हैं। वह एसएटी20 लीग में खेलते हैं और अब एक और नई टी20 लीग में डेब्यू को तैयार हैं। कार्तिक आईएलटी20 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे।

इस लीग में उन्हें शारजाह वॉरियर्स ने अपने साथ जोड़ा है। कार्तिक से पहले भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस लीग के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और अब वह विदेशी टी20 लीगों में खेलते हुए नजर आएंगे। अश्विन को बिग बैश लीग में सिडनी थंडर ने अपने नाम किया है।

श्रीलंकाई खिलाड़ी की लेंगे जगह वॉरियर्स ने चौथे सीजन के लिए कार्तिक को साइन किया है। वह श्रीलंका के कुसल मेंडिस की जगह लेंगे। कार्तिक ने लीग के साथ जुड़ने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक मीडिया रिलीज में कहा, "मैं आईएलटी20 में शारजाह वॉरियर्स की टीम के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं। मैं जानता हूं कि ये यंग टीम है जो कुछ करना चाहती है। मैं खुश हूं कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं। शाहजाह एक शानदार स्टेडियम है जिसमें हर कोई खेलना चाहता है और इस टीम का हिस्सा बनाना सपने के सच होने जैसा है।"