    IND vs WI: शुभमन गिल की चली गई फॉर्म! वेस्टइंडीज के खिलाफ तैयारी में जुटे कप्तान हुए परेशान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:05 PM (IST)

    शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास सत्र चला जिसमें जसप्रीत बुमराह कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया। खिलाड़ियों ने वार्म-अप और कैचिंग अभ्यास किया बल्लेबाजों ने नेट्स में बल्लेबाजी की। इस दौरान गिल संघर्ष करते हुए दिखे।

    शुभमन गिल पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में करेंगे कप्तानी

    पीटीआई, अहमदाबाद: एशिया कप में ऐतिहासिक जीत के महज दो दिन बाद ही शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। मंगलवार को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में लगभग तीन घंटे तक अभ्यास सत्र चला, हालांकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और ऑलराउंडर अक्षर पटेल को आराम दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच गुरुवार से खेला जाएगा। भारतीय टीम सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि के दौरान अहमदाबाद पहुंची। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की अगुआई में खिलाड़ियों ने हल्के वार्म-अप और कैचिंग अभ्यास से शुरुआत की, जिसके बाद बल्लेबाजों ने लंबे समय तक नेट्स में बल्लेबाजी की और तेज गेंदबाजों ने भी पूरा दमखम लगाया।

    सिराज और कृष्णा ने बहाया पसीना

    हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध अनाधिकृत टेस्ट मैच खेलने वाले मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा नेट्स पर लगभग 45 मिनट तक गेंदबाजी करते नजर आए। मंगलवार को वर्षा के बाद मौसम साफ होने पर दोनों तेज गेंदबाजों ने अच्छी गति और उछाल के साथ अभ्यास किया। आरंभिक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल शानदार लय में दिखे, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने भी प्रभावित किया।

    मध्यक्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल भी अच्छी टाइमिंग के साथ खेले। हालांकि कप्तान शुभमन गिल को नेट्स पर भारतीय तेज गेंदबाजों और थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट ने कई बार परेशान किया। कुछ गेंदें उनके बल्ले के बाहर किनारे से निकल गईं और एक उछाल भरी गेंद उनके दस्तानों पर लगकर सीने तक पहुंची।

    इसके बावजूद गिल लगातार अलग-अलग नेट्स पर अभ्यास करते रहे ताकि स्पिन, तेज और थ्रोडाउन हर तरह की गेंदबाजी का सामना कर सकें। यह गिल का बतौर पूर्णकालिक कप्तान पहला घरेलू टेस्ट होगा। इंग्लैंड दौरे पर भारत ने सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी और अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह पहली घरेलू सीरीज है।

    अतिरिक्त बल्लेबाज की दौड़

    शीर्ष चार स्थान लगभग तय हैं, लेकिन टीम प्रबंधन के सामने अतिरिक्त बल्लेबाज चुनने की चुनौती है। इसमें आंध्र प्रदेश के नीतीश रेड्डी और कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल के बीच मुकाबला है। पडिक्कल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध 150 रनों की पारी खेली थी और नेट्स में भी लय में दिखे। वहीं रेड्डी ने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। अगर उन्हें मौका मिलता है तो टीम को तीसरा सीम विकल्प भी मिल सकता है।

    वेस्टइंडीज की तैयारी में बाधा

    वेस्टइंडीज टीम को वर्षा की वजह से अपना अभ्यास सत्र सिर्फ आधे घंटे के लिए इंडोर नेट्स में करना पड़ा। कुलदीप यादव, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में चार विकेट लेकर जीत दिलाई थी, इस सीरीज में कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज बल्लेबाज भारतीय परिस्थितियों से ज्यादा परिचित नहीं हैं। भारतीय टीम का शेष संयोजन लगभग तय माना जा रहा है जिसमें रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, सिराज और बुमराह शामिल होंगे।-

    पिच को लेकर पशोपेश

    रोहित शर्मा के युग में घरेलू टेस्ट मैचों के लिए स्पिनरों की मददगार पिच तैयार करना 'सही रणनीति' थी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल सहित मौजूदा टीम प्रबंधन स्पिनरों की मददगार पिचों पर खेलने के आजमाए हुए नुस्खे को बरकरार रखेगा। अब टीम प्रबंधन के पास घरेलू मैदानों की पिचों की प्रकृति को लेकर फैसला करने का भारी दबाव होगा।

    टीम घर पर स्पिनरों की मददगार पिचों में न्यूजीलैंड से करारी शिकस्त झेल चुकी है जबकि तेज गेंदबाजों की मददगार इंग्लैंड की परिस्थितियों में युवा बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज की टीम इस प्रारूप में ज्यादा मजबूत नहीं है ऐसे में इस सवाल का तुरंत जवाब ढूंढने की शायद जरूरत ना पड़े।

    भारतीय टीम अपने घरेलू सत्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज से कर रही है। नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में मैच से दो दिन पहले पिच पर हरी घास दिखाई दे रही थी। मैदानकर्मियों ने दिन के समय में उस पर ज्यादा काम नहीं किया।