स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दुनिया के बेस्‍ट मैच फिनिशर्स में से एक माने जाने वाले डेविड मिलर ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले फॉर्म में वापसी की है। एसए20 में बुधवार को पार्ल रॉयल्‍स का नेतृत्‍व करते हुए किलर मिलर ने सनराइजर्स ईस्‍टर्न केप के खिलाफ मैच विजयी पारी खेली।

बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने एसईसी के खिलाफ केवल 38 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए। मिलर ने अपनी पारी के दौरान चार चौके और पांच छक्‍के जड़े। उन्‍होंने 186.84 के स्‍ट्राइक रेट से यह रन बनाए। मिलर की पारी के दम पर पार्ल रॉयल्‍स ने सनराइजर्स ईस्‍टर्न केप को दो गेंदें शेष रहते पांच विकेट से पटखनी दी। रॉयल्‍स ने टी20 लीग में अपनी जीत का खाता भी खोला।

मिलर का वन-मैन शो बता दें कि जीकेबर्हा में सनराइजर्स ईस्‍टर्न केप और पार्ल रॉयल्‍स के बीच लीग का सातवां मुकाबला खेला गया। एसईसी ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 149 रन बनाए। आखिरी गेंद पर एसईसी की पारी ऑलआउट हुई। इसके जवाब में पार्ल रॉयल्‍स की शुरुआत खराब रही और उसने 35 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे।

यहां से रॉयल्‍स के लिए मिलर ने कप्‍तानी पारी खेली और अकेले ही मैच का पासा पलट दिया। रॉयल्‍स के कप्‍तान ने एसईसी के किसी गेंदबाज को अपनी लेंथ सेट करने का मौका ही नहीं दिया। मिलर ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके-छक्‍के की बरसात की, जिसने एसईसी के गेंदबाजों के हौसले पस्‍त कर दिए।