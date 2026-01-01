कॉर्बिन बॉश द्वारा किए ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पर डेवाल्‍ड ब्रेविस ने लगातार दो छक्‍के जड़े। फिर रदरफोर्ड ने 19वें ओवर की पहली चार गेंदों पर लगातार चार छक्‍के जमाए।

शेरफेन रदरफोर्ड और डेवाल्‍ड ब्रेविस ने अपने तूफानी प्रदर्शन से सोशल मीडिया पर कब्‍जा कर लिया है। दोनों बल्‍लेबाजों द्वारा लगाए छह छक्‍कों की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल, इन छह छक्‍कों की शुरुआत पारी के 18वें ओवर में हुई।

यह प्रीटोरिया की तीन मैचों में पहली जीत रही। इस जीत के असली हीरो शेरफेन रदरफोर्ड रहे, जिन्‍होंने 15 गेंदों में छह छक्‍के की मदद से नाबाद 47 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में कमाल करते हुए 24 रन देकर चार विकेट चटकाए। रदरफोर्ड को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली । शेरफेन रदरफोर्ड (47* और 4 विकेट) व डेवाल्‍ड ब्रेविस (36*) के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत प्रीटोरिया कैपिटल्‍स ने एसए20 में अपनी पहली जीत का स्‍वाद चखा। बता दें कि बुधवार को एसए20 में प्रीटोरिया कैपिटल्‍स ने एमआई केप टाउन को 85 रन के विशाल अंतर से हराया।

बॉश ने 18वें ओवर की पांचवीं गेंद फुलटॉस डाली, जिस पर ब्रेविस ने लांग ऑफ की दिशा में छक्‍का जड़ दिया। फिर बॉश ने ऑफ स्‍टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर ब्रेविस ने थर्ड मैन के ऊपर से छक्‍का जमा दिया। रदरफोर्ड ने उड़ाया गर्दा फिर 19वां ओवर करने के लिए ड्वेन प्रीटोरियस आए। पहली गेंद ऑफ स्‍टंप के बाहर धीमी गति की डाली। रदरफोर्ड ने पूरे दम से लांग ऑफ की दिशा में छक्‍का जड़ा। प्रीटोरियस ने दूसरी गेंद धीमी बाउंसर डाली, बल्‍लेबाज ने स्‍क्‍वायर लेग में छक्‍का जमा दिया।

तीसरी गेंद पर प्रीटोरियस ने एंगल बदला और अराउंड द विकेट आए। उन्‍होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वो छोटी फुलटॉस बन गई। रदरफोर्ड ने डीप कवर्स में 74 मीटर की दूरी का छक्‍का जड़ दिया। प्रीटोरियस ने चौथी गेंद लेंथ बॉल डाली। रदरफोर्ड आगे आए और लांग ऑफ की दिशा में कड़क छक्‍का जमा दिया। कैपिटल्‍स के लिए लगातार छह छक्‍के जड़ गए।

केप टाउन में रनों की तबाही मजेदार बात यह है कि ब्रेविस-रदरफोर्ड की जोड़ी ने आखिरी तीन ओवर्स में तबाही मचा दी और प्रीटोरिया कैपिटल्‍स को विशाल स्‍कोर तक पहुंचा दिया। कैपिटल्‍स ने 17 ओवर में 148/5 का स्‍कोर बनाया था। इन दोनों बल्‍लेबाजों ने आखिरी 18 गेंदों में 72 रन जोड़ दिए, जिससे कैपिटल्‍स का स्‍कोर 20 ओवर में 220/5 हो गया।