    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच शुक्रवार से शुरू हुए बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के पहले दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा। दोनों ही टीमों की पहली पारी ऑलआउट हो गई। पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे।

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और उसकी पहली पारी 45.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई। कंगारू टीम का एक भी बल्‍लेबाज अर्धशतक नहीं जमा सका। इंग्‍लैंड की तरफ से जोश टंग ने सुर्खियां बटोरी, जिन्‍होंने अपने टेस्‍ट करियर में पहली बार एक पारी में पांच विकेट चटकाए।

    जोश टंग ने 11.2 ओवर के अपने स्‍पेल में दो मेडन सहित 45 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्‍होंने जैक वेदराल्‍ड (10), मार्नस लाबुशेन (6), स्‍टीव स्मिथ (9), माइकल नेसर (35) और स्‍कॉट बोलैंड को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा गस एटकिंसन ने दो विकेट चटकाए। ब्रायडन कार्स और बेन स्‍टोक्‍स को एक-एक सफलता मिली।

    इंग्‍लैंड के खस्‍ता हाल

    ऑस्‍ट्रेलिया को सस्‍ते में समेटने के बाद इंग्‍लैंड को उम्‍मीद थी कि वो बढ़त बनाने में कामयाब होगी। हालांकि, मिचेल स्‍टार्क और माइकल नेसर की जोड़ी ने मेहमान टीम का शीर्ष क्रम उखाड़ फेंका और उसके 4 विकेट महज 16 रन पर गिरा दिए।

    मिचेल स्‍टार्क ने जैक क्रॉली (5) और बेन डकेट (2) जबकि नेसर ने जैकब बेथेल (1) और जो रूट (0) को अपना शिकार बनाया। इंग्‍लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक (41) हाइएस्‍ट स्‍कोरर रहे।

    कंगारू गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन के सामने इंग्लिश टीम ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम 29.5 ओवर में 110 रन पर ऑलआउट हो गई। ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से माइकल नेसर ने 10 ओवर में एक मेडन सहित 45 रन देकर चार विकेट चटकाए। स्‍कॉट बोलैंड को तीन विकेट मिले। मिचेल स्‍टार्क के खाते में दो विकेट आए।

    ऑस्‍ट्रेलिया की पकड़ मजबूत

    इंग्‍लैंड को कम स्‍कोर पर समेटने के कारण ऑस्‍ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 42 रन की बढ़त मिली। स्‍टंप्‍स तक ऑस्‍ट्रेलिया ने 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन बनाए। स्‍कॉट बोलैंड 4 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके साथ ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की।

