    Ashes 2025: बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट ने रच दिया इतिहास, MCG में विकेटों की पतझड़ देखने पहुंचे फैंस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों की इस रिकॉर्ड मौजूदगी ने साल 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में दर्शकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ( MCG) पर खेला जा रहा था। पहले दिन जहां 20 विकेट गिरे तो वहीं, इस मैच को देखने के लिए पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में दर्शक पहुंचे, जो इतिहास बन गया है। पहले दिन MCG में कुल 94,199 दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहे। यह पहले दिन उपस्थित दर्शकों की संख्या का एक विश्व रिकॉर्ड है।

    मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों की इस रिकॉर्ड मौजूदगी ने साल 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में दर्शकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच में 93,013 दर्शक मौजूद रहे। यही नहीं 2022 T20 विश्व कप के दौरान मेलबर्न में ही हुए भारत-पाकिस्तान मैच में कुल 90,293 दर्शक आए थे।

    2024 में हुई थी रिकॉर्ड उपस्थिति

    मेलबर्न के इसी ग्राउंड में 1937 में पूरे पांच दिनों तक कुल 350,534 दर्शकों ने टेस्ट मैच देखा था, जो एक रिकॉर्ड है। इस टेस्ट के पहले दिन 87,242, दूसरे दिन 85,147, तीसरे दिन 83,073, चौथे दिन 43,867 और पांचवें दिन 74,362 दर्शक आए। ऐसा बहुत कम ही होता है, जब पांचवें दिन, चौथे दिन से अधिक दर्शक टेस्ट मैच के लिए आए, लेकिन मैच के पांचवें दिन में पहुंचने और रोमांचक होने के कारण ऐसा भी हुआ।

    हालांकि, यह रिकॉर्ड साल 2024 में टूट गया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट (दिसंबर 2024) में दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या देखी गई, जहां कुल 373,691 लोगों ने मैच देखा। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखने वाली बात होगी कि क्या 2025 का यह बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएगा या नहीं।

    पहले दिन गिरे 20 विकेट

    चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। जोश टंग ने 11.2 ओवर में 45 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि गस एटकिंसन को दो विकेट मिले। इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 110 रन पर सिमट गई। नेसर को चार और बोलैंड को तीन विकेट मिले। मिचेल स्टार्क के खाते में दो विकेट रही।

