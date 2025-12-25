स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025 का चौथा टेस्‍ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया ने गुरुवार को बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए 12 सदस्‍यीय टीम की घोषणा कर दी है।

मेजबान टीम चौथे टेस्‍ट की प्‍लेइंग 11 का चयन मैच से पहले करेगी। कंगारू टीम पहले ही एशेज सीरीज अपने कब्‍जे में कर चुकी है और उसकी कोशिश सीरीज में 4-0 का अंतर बनाना होगी। वहीं, सीरीज गंवाने का गम झेल रही इंग्‍लैंड की कोशिश वापसी करके जीत का अंतर 1-3 करने की होगी।

तेज गेंदबाजों का होगा बोलबाला ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ ने आखिरी ट्रेनिंग सेशन के बाद कहा कि चयनकर्ता पिच को दोबारा करीब से देखना चाहते हैं ताकि अंतिम-11 पर फैसला ले सके। स्मिथ ने पिच को उछालभरा करार दिया और बताया कि यहां घास करीब 10 मीमी की है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिलना तय है। पहले दिन बारिश होने की संभावना है तो नमी का तेज गेंदबाजों को फायदा मिलेगा।

स्मिथ ने कहा, 'एडिलेड टेस्‍ट से पहले कुछ दिन खराब रहे और इस मैच से पहले भी हाल सही नहीं थे। मगर अब मुझे सब सही लग रहा है। एडिलेड टेस्‍ट नहीं खेलने की शर्म है और वो बल्‍लेबाजी के लिए शानदार पिच थी। मैं होटल में मैच देख रहा था तो लगा कि काश यहां खेलता। मगर मैच नहीं खेलने का सही फैसला लिया क्‍योंकि मैं संघर्ष कर रहा था।'

स्पिनर को मौका नहीं बता दें कि ऑस्‍ट्रेलियाई टीम चौथे टेस्‍ट में तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान संभालेगी। कंगारू टीम ने स्पिनर को मौका नहीं दिया। याद हो कि नाथन लियोन की जगह टॉड मर्फी की वापसी हुई थी।