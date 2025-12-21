Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ashes 2025: 11 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया के सिर पर सजा एशेज का ताज... एडिलेड में टूटी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीदें

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    Australia Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 3-0 से जीत ली है। एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 ...और पढ़ें

    Hero Image

    Ashes 2025 AUS vs ENG: पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ashes 2025 AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक और एशेज सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जबकि इंग्लैंड का 'बैजबॉल शो' ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर फ्लॉप हो गया। एक भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड की टीम उस मैच को जीत पाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडिलेड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 349 रन बनाए और इस तरह इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रन का विशाल टारगेट रखा था। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम 352 रन ही बना सकी और ये मैच कंगारू टीम ने 82 रन से जीत लिया। 

    Ashes 2025 AUS vs ENG: पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता मैच

    ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australia National Cricket Team Wins Ashes 2025) ने पहले टेस्ट मैच सिर्फ दो दिन में 8 विकेट से जीता था। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच कंगारू टीम ने 4 दिन में 8 विकेट से अपने नाम किया था और अब तीसरा मैच पांचवें दिन तक चला। इंग्लैंड ने कई सेशन में टक्कर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में जीत ऑस्ट्रेलिया के ही हाथ लगी और उसने पांचवें दिन मैच जीत लिया। इस तरह एशेज सीरीज के 11 दिनों में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज को अपने नाम कर लिया, जबकि इंग्लैंड की टीम के हाथ निराशा ही लगी।

    आखिरी बार इंग्लिश टीम ने साल 2017 में एशेज सीरीज जीती थी। उसके बाद से वह इस बड़ी सीरीज को नहीं जीत सके। मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड की ओर से केवल जो रूट ने ही शतक लगाया। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सका। 

    ऑस्ट्रेलिया के लिए एलेक्स और ट्रेविस चमके

    एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी में एलेक्स कैरी ने शतक जड़ा था और 106 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत पहली पारी में कंगारू टीम 371 रन का स्कोर बना सकी थी। इसके बाद कंगारू टीम की ओर से दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने 170 रन बनाए थे।

    इन दोनों प्लेयर्सने तीसरे टेस्ट में कंगारू टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं, इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 286 रन और दूसरी पारी में 352 रन बना सकी। इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने 83 रन की पारी खेली थी, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 51 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से जैक क्राउली ने 85 रन , तो विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने 60 रन की पारी खेली। 

    वहीं, कंगारू टीम की ओर से मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन ने दूसरी पारी में 3-3 विकेट क्रमश: लिए। एक विकेट स्कॉट बोलैंड के खाते में आया। इस तरह इंग्लिश टीम 435 रन का टारगेट नहीं चेज कर पाई।

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG 3rd Test: सीरीज जीतने की दहलीज पर पहुंची ऑस्‍ट्रेलिया, आखिरी दिन चटकाने हैं सिर्फ 4 विकेट

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG: डॉन ब्रेडमैन, माइकल क्‍लार्क और अब ट्रेविस हेड, एडिलेड में शतक जड़कर कंगारू ओपनर ने हासिल किया बड़ा मुकाम