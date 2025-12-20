AUS vs ENG 3rd Test: सीरीज जीतने की दहलीज पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, आखिरी दिन चटकाने हैं सिर्फ 4 विकेट
तीसरे दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 271/4 था। ट्रेविस हेड 142* और एलेक्स कैरी 52* नाबाद लौटे थे। चौथे दिन हेड दोहरे शतक से चूक ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज सीरीज के तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। कंगारू टीम जीत के बेहद करीब पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए 4 विकेट की दरकार है। वहीं इंग्लैंड को अगर वापसी करनी है तो उन्हें 228 रन बनाने होंगे। चौथे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन है।
तीसरे दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 271/4 था। ट्रेविस हेड 142* और एलेक्स कैरी 52* नाबाद लौटे थे। चौथे दिन हेड दोहरे शतक से चूक गए। उन्होंने 219 गेंदों पर 170 रन की पारी खेली। वहीं कैरी की पारी का 72 के स्कोर पर अंत हुआ। जोश इंग्लिश ने 10, पैट कमिंस ने 6 और स्कॉट बोलैंड ने 1 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 349 रन पर सिमटी और इंग्लैंड को जीत के लिए 434 रन का टारगेट मिला।
Australia need four more wickets to retain the urn, with Nathan Lyon and Pat Cummins sharing the honours with the ball.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 20, 2025
Day four #Ashes wrap: https://t.co/lwRv8SZdLR pic.twitter.com/PfllT0uCYk
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और बेन डकेट 4 रन ही बना सके। 3 नंबर पर आए ओली पोप भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने 29 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली। इसके बाद जो रूट ने सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली के साथ मिलकर पारी को संभाला और 78 रन जोड़े। इनफॉर्म रूट ने 39 रन की पारी खेली।
मध्यक्रम में उतरे हैरी ब्रूक को 30 के स्कोर पर नाथन लियोन ने बोल्ड किया। इसके बाद लियोन ने कप्तान बेन स्टोक्स के भी डंडे उखाड़ दिए। स्टोक्स 5 रन ही बना सके। शतक की ओर बढ़ रहे जैक (85) को एलेक्स कैरी ने स्टंपिंग आउट किया। जेमी स्मिथ 2 और विल जैक्स 11 रन बनाकर नाबाद हैं।
