Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AUS vs ENG 3rd Test: सीरीज जीतने की दहलीज पर पहुंची ऑस्‍ट्रेलिया, आखिरी दिन चटकाने हैं सिर्फ 4 विकेट

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    तीसरे दिन स्‍टंप तक ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर दूसरी पारी में 271/4 था। ट्रेविस हेड 142* और एलेक्‍स कैरी 52* नाबाद लौटे थे। चौथे दिन हेड दोहरे शतक से चूक ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंग्‍लैंड को करनी होगी वापसी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज सीरीज के तीसरे टेस्‍ट के चौथे दिन का खेल समाप्‍त हो गया है। कंगारू टीम जीत के बेहद करीब पहुंच गई है। ऑस्‍ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए 4 विकेट की दरकार है। वहीं इंग्‍लैंड को अगर वापसी करनी है तो उन्‍हें 228 रन बनाने होंगे। चौथे दिन स्‍टंप तक दूसरी पारी में इंग्‍लैंड का स्‍कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरे दिन स्‍टंप तक ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर दूसरी पारी में 271/4 था। ट्रेविस हेड 142* और एलेक्‍स कैरी 52* नाबाद लौटे थे। चौथे दिन हेड दोहरे शतक से चूक गए। उन्‍होंने 219 गेंदों पर 170 रन की पारी खेली। वहीं कैरी की पारी का 72 के स्‍कोर पर अंत हुआ। जोश इंग्लिश ने 10, पैट कमिंस ने 6 और स्कॉट बोलैंड ने 1 रन बनाया। ऑस्‍ट्रेलिया की दूसरी पारी 349 रन पर सिमटी और इंग्‍लैंड को जीत के लिए 434 रन का टारगेट मिला।

     

     

     

    दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी करने उतरी इंग्‍लैंड की शुरुआत खराब रही और बेन डकेट 4 रन ही बना सके। 3 नंबर पर आए ओली पोप भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्‍होंने 29 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली। इसके बाद जो रूट ने सलामी बल्‍लेबाज जैक क्रॉली के साथ मिलकर पारी को संभाला और 78 रन जोड़े। इनफॉर्म रूट ने 39 रन की पारी खेली।

    मध्‍यक्रम में उतरे हैरी ब्रूक को 30 के स्‍कोर पर नाथन लियोन ने बोल्‍ड किया। इसके बाद लियोन ने कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के भी डंडे उखाड़ दिए। स्‍टोक्‍स 5 रन ही बना सके। शतक की ओर बढ़ रहे जैक (85) को एलेक्‍स कैरी ने स्‍टंपिंग आउट किया। जेमी स्मिथ 2 और विल जैक्‍स 11 रन बनाकर नाबाद हैं।

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG: डॉन ब्रेडमैन, माइकल क्‍लार्क और अब ट्रेविस हेड, एडिलेड में शतक जड़कर कंगारू ओपनर ने हासिल किया बड़ा मुकाम

    यह भी पढ़ें- टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज, नाथन लियोन ने लिस्‍ट में मचाई उथल-पुथल