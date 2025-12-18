स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने गुरुवार को एशेज सीरीज के तीसरे टेस्‍ट में इतिहास रच दिया। लियोन ने गजब की वापसी करके अपने पहले ओवर में दो इंग्लिश बल्‍लेबाजों को शिकार बनाया और ग्‍लेन मैक्‍ग्रा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब नाथन लियोन टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं।

38 साल के लियोन ने अपने करियर के 141वें टेस्‍ट में 564 विकेट चटकाए। उन्‍होंने एडिलेड में चल रहे तीसरे टेस्‍ट के दूसरे दिन बेन डकेट को बोल्‍ड करके यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले लियोन ने ओली पोप को जोश इंग्लिस के हाथों कैच आउट कराया था। नाथन लियोन की उपलब्धि के बाद चलिए गौर करते हैं कि टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज कौन हैं?

1) मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। मुरली ने 1992 से 2010 के बीच 133 टेस्‍ट में 800 विकेट चटकाए। उन्‍होंने 22.72 की औसत से ये विकेट लिए। मुरलीधरन ने आईसीसी और श्रीलंका दोनों का प्रतिनिधित्‍व करते हुए 800 विकेट झटके।

2) शेन वॉर्न ऑस्‍ट्रेलिया के दिवंगत लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं। वॉर्न ने 1992 से 2007 के बीच 145 टेस्‍ट में 708 विकेट चटकाए। उन्‍होंने 25.41 की औसत से ये विकेट झटके।

3) जेम्‍स एंडरसन इंग्‍लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्‍स एंडरसन ने 2003 से 2024 के बीच 188 टेस्‍ट में 704 विकेट चटकाए। पूर्व दिग्‍गज पेसर ने 26.45 की औसत से ये विकेट झटके। वो टेस्‍ट इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने की लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं।

4) अनिल कुंबले भारत के पूर्व महान लेग स्पिनर इस खास लिस्‍ट में चौथे स्‍थान पर काबिज हैं। कुंबले ने 1990 से 2008 के बीच 132 टेस्‍ट खेले, जिसमें 619 विकेट चटकाए। जंबो के नाम से मशहूर कुंबले के करियर की औसत 29.65 रही।

5) स्‍टुअर्ट ब्रॉड इंग्‍लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज इस खास क्‍लब के टॉप-5 की लिस्‍ट को पूरा करते हैं। ब्रॉड ने 2007 से 2023 के बीच 167 टेस्‍ट मैचों में 604 विकेट चटकाए। ब्रॉड के करियर की औसत 27.68 की रही। 6) नाथन लियोन नाथन लियोन ने एक स्‍थान की छलांग लगाकर इस खास क्‍लब में छठा स्‍थान पाया है। लियोन टॉप-10 लिस्‍ट में एकमात्र सक्रिय क्रिकेटर हैं। उन्‍होंने अपने 141वें टेस्‍ट में 564वां विकेट हासिल किया। 7) ग्‍लेन मैक्‍ग्रा ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व दिग्‍गज तेज गेंदबाज ग्‍लेन मैक्‍ग्रा एक स्‍थान के नुकसान के सातवें स्‍थान पर खिसक गए हैं। मैक्‍ग्रा ने 1993 से 2007 के बीच 124 टेस्‍ट में 563 विकेट चटकाए। मैक्‍ग्रा के करियर की औसत टॉप-10 गेंदबाजों में सबसे बेहतर 21.64 है।