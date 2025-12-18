Language
    AUS vs ENG 3rd Test Day 2: कमिंस-नाथन की जोड़ी ने इंग्लैंड को झकझोरा.. लियोन के रिकॉर्डतोड़ कारनामे ने लूटी महफिल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    AUS vs ENG 3rd Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा। इंग्लैंड ने स्टंप्स तक ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Australia vs England 3rd Test Day 2 Report: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी कंगारू टीम का दबदबा कायम रहा। 

    इंग्लैंड की टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 8 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं और फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया से 158 रन पीछे हैं। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर क्रीज पर मौजूद हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 371 रन पर ऑलआउट हो गई थी। 

    दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम (AUS vs ENG 3rd Test Day 2) की ओर से कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) और नाथन लियोन (Nathan Lyon) ने शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड को शुरुआत से ही झटके दिए।

    ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में ऑलआउट करने के बाद उतरी इंग्लैंड को जैक क्रावले और बेन डकेट ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी बनी, लेकिन कमिंस ने क्रावले को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। 

    क्रावले इस दौरान महज 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके कुछ देर बाद लियोन ने ओली पोप का विकेट लिया, जो केवल 3 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए।

    लियोन ने फिर डकेट को बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। डकेट 29 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह दो विकेट लेने के साथ ही लियोन ने इतिहास रचा। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सफर गेंदबाज बने। उन्होंने ग्लेन मैक्ग्राथ का महारिकॉर्ड तोड़ा।

    वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम को जिस विकेट की तलाश थी वो पैट कमिंस ने पूरी की। कमिंस ने जो रूट को आउट करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। रूट 19 रन बनाकर आउट हुए।

    स्टोक्स-ब्रूक के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी

    इंग्लैंड की टीम के शुरुआती झटकों के बाद बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक ने टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। स्टोक्स-हैरी के बीच पांचवें विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई, जिससे इंग्लैंड की टीम क स्कोर 120 रन के पार पहुंचा। 

    लेकिन कैमरन ग्रीन ने ब्रूक को आउट कर ये साझेदारी को तोड़ा। ब्रूक 63 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स ने फिर जेमी स्मिथ के साथ मिलकर 32 रन जोड़े। कमिंस ने स्मिथ को 22 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। 

    फिर बोलैंड ने पहले विल जैक्स को 6 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। फिर ब्राइडन कार्स को उन्होंने खाता खोले बिना आउट किया।

    371 रन पर ऑलआउट हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम

    विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के करियर के तीसरे शतक और उस्मान ख्वाजा की 82 रन की लाजवाब पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन का स्कोर खड़ा किया।

    दूसरे दिन के खेल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने 326 रन से की थी। मिचेल स्टार्क ने शानदार अर्धशतक लगाया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा। जोफ्रा आर्चर ने स्टार्क को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। स्टार्क 75 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। 

    वहीं, इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने 5 विकेट लिए, जबकि ब्रायडन कार्से और विल जैक्स को दो-दो सफलता मिली। 

