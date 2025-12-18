AUS vs ENG 3rd Test Day 2: कमिंस-नाथन की जोड़ी ने इंग्लैंड को झकझोरा.. लियोन के रिकॉर्डतोड़ कारनामे ने लूटी महफिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Australia vs England 3rd Test Day 2 Report: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी कंगारू टीम का दबदबा कायम रहा। इंग्लैंड की टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 8 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं और फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया से 158 रन पीछे हैं। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर क्रीज पर मौजूद हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 371 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AUS vs ENG 3rd Test Day 2: कमिंस-नाथन ने इंग्लैंड को झकझोरा दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई टीम (AUS vs ENG 3rd Test Day 2) की ओर से कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) और नाथन लियोन (Nathan Lyon) ने शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड को शुरुआत से ही झटके दिए।

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में ऑलआउट करने के बाद उतरी इंग्लैंड को जैक क्रावले और बेन डकेट ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी बनी, लेकिन कमिंस ने क्रावले को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया।