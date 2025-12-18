AUS vs ENG: Nathan Lyon ने तोड़ा महारिकॉर्ड तो कुर्सी पटकने लगे Glenn Mcgrath, एडिलेड से सामने आया VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Nathan Lyon Video: एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से ड्रॉप किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन ने जोरदार वापसी की। 18 दिसंबर को एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन नाथन लियोन ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया।

इन दो विकेटों के साथ ही नाथन लायन ने महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब लायन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 564 विकेट हो गए हैं, जबकि मैक्ग्रा ने अपने करियर में 563 विकेट लिए थे। नाथन लियोन अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के छठे गेंदबाज बन गए हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।

Nathan Lyon ने तोड़ा ग्लेन मैक्ग्राथ का महारिकॉर्ड दरअसल, 38 साल के नाथन लियोन ने पहले ओली पोप को अपना शिकार बनाया। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन पोप ने मिडविकेट की ओर शॉट खेला, जहां जोश इंग्लिस ने शानदार कैच लपका। इस विकेट के साथ लायन मैक्ग्रा की बराबरी पर आ गए।

इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर लियोन ने बेन डकेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही लायन मैक्ग्रा से आगे निकल गए और ये महान रिकॉर्ड हासिल करने के बाद उन्होंने जोरदार जश्न भी मनाया।