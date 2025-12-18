Language
    AUS vs ENG: Nathan Lyon ने तोड़ा महारिकॉर्ड तो कुर्सी पटकने लगे Glenn Mcgrath, एडिलेड से सामने आया VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    Nathan Lyon Video: नाथन लियोन ने एडिलेड टेस्ट में अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर इंग्लैंड को दबाव में डाला और महान ग्लेन मैक्ग्राथ का 5 ...और पढ़ें

    AUS vs ENG 3rd Test: Nathan Lyon ने तोड़ा ग्लेन मैक्ग्राथ का महारिकॉर्ड

     

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Nathan Lyon Video: एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से ड्रॉप किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन ने जोरदार वापसी की। 18 दिसंबर को एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन नाथन लियोन ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया।

    इन दो विकेटों के साथ ही नाथन लायन ने महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब लायन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 564 विकेट हो गए हैं, जबकि मैक्ग्रा ने अपने करियर में 563 विकेट लिए थे। नाथन लियोन अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के छठे गेंदबाज बन गए हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।

    Nathan Lyon ने तोड़ा ग्लेन मैक्ग्राथ का महारिकॉर्ड

    दरअसल, 38 साल के नाथन लियोन ने पहले ओली पोप को अपना शिकार बनाया। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन पोप ने मिडविकेट की ओर शॉट खेला, जहां जोश इंग्लिस ने शानदार कैच लपका। इस विकेट के साथ लायन मैक्ग्रा की बराबरी पर आ गए।

    इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर लियोन ने बेन डकेट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही लायन मैक्ग्रा से आगे निकल गए और ये महान रिकॉर्ड हासिल करने के बाद उन्होंने जोरदार जश्न भी मनाया।

    अब नाथन लायन ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ शेन वॉर्न (708 विकेट) हैं।

    ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट (टॉप 5)

    शेन वॉर्न – 708

    नाथन लायन – 564*

    ग्लेन मैक्ग्रा – 563

    मिचेल स्टार्क – 420*

    डेनिस लिली – 355

    टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट (टॉप 5)

    मुथैया मुरलीधरन – 800

    शेन वॉर्न – 708

    जेम्स एंडरसन – 704

    अनिल कुंबले – 619

    स्टुअर्ट ब्रॉड – 604

    ग्लेन मैक्ग्रा ने फेंकी कुर्सी

    नाथन लायन के इस रिकॉर्ड के बाद एक मजेदार पल भी देखने को मिला। जब लियोन ने डकेट को आउट किया, तो कैमरा कमेंट्री बॉक्स में बैठे ग्लेन मैक्ग्रा पर गया।

    मैक्ग्रा ने मजाकिया अंदाज में गुस्सा दिखाया। उन्हें कुर्सी को पटकते हुए देखा गया। मैक्ग्रा ने ऐसे रिएक्शन दिए जैसे उन्हें रिकॉर्ड टूटने का दुख हो। उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बता दें कि लियोन के इन विकेटों से मैच का रुख पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की ओर चला गया है। इंग्लैंड की टीम ने 48 ओवर के खेल तक 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 371 रन पर ऑलआउट हुई।