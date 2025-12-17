Language
    Cameron Green: लो भाई डूब गए 25.20 करोड़!... IPL Auction के अगले दिन कैमरन ग्रीन '0' पर आउट; फैंस रह गए दंग

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदे जाने के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदे ...और पढ़ें

    IPL 2026 Auction के सबसे महंगे खिलाड़ी Cameron Green डक पर आउट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Cameron Green dismiss for Duck: कैमरन ग्रीन… ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर, जिन्हें आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में रिकॉर्डतोड़ रकम मिली है। वह इस ऑक्शन में सिर्फ सबसे महंगे खिलाड़ी ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने ही साथी मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ते हुए IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

    हालांकि, ऑक्शन के अगले दिन उन्होंने हर किसी का दिल उस वक्त तोड़ा, जब वह एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन 2 गेंद पर शून्य पर ही आउट हो गए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें सिर्फ डक पर आउट किया। ये देखकर फैंस दंग रह गए।

    Cameron Green को KKR ने 25.20 करोड़ में खरीदा

    कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स से कड़ी टक्कर ली और आखिरकार अंत में  25.20 करोड़ रुपये में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।

    Cameron Green डक पर आउट

    ऑक्शन के अगले दिन एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच, जो कि एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है, उसमें ग्रीन पर हर किसी की निगाहें थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर की अच्छी लेंथ गेंद पर वह आगे बढ़कर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख पाए। मिड-विकेट पर ब्रायडन कार्स ने शानदार डाइव लगाकर उनका कैच पकड़ लिया। 25.20 करोड़ रुपये में केकेआर द्वारा खरीदे जाने के बाद ग्रीन शून्य पर आउट हुए, इसे देखकर हर कोई दंग रह गया।

    KKR से जुड़ने पर क्या बोले कैमरन ग्रीन?

    KKR से जुड़कर कैमरन ग्रीन काफी खुश नजर आए थे। उन्होंने कहा कि वह IPL 2026 में ईडन गार्डन्स में खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और टीम के अच्छे सीजन की उम्मीद कर रहे हैं।

    ग्रीन ने एक वीडियो में कहा,


    हैलो KKR फैंस, मैं कैमरन ग्रीन हूं। इस साल IPL में कोलकाता का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। ईडन गार्डन्स के माहौल को महसूस करने का इंतजार है। उम्मीद है कि हमारा सीजन शानदार रहेगा। जल्द मिलते हैं… Ami KKR।

    कैमरन ग्रीन

    अगर बात करें एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल की तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्टंप्स तक 326/8 का स्कोर बनाया। 

