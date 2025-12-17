Language
    IPL Auction Drama: अनसोल्ड, अनसोल्ड... सोल्ड, पृथ्वी शॉ को खुद नहीं थी खरीदार मिलने की उम्मीद, VIRAL स्टोरी से सामने आया सच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    IPL Auction Drama: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को शुरुआत में खरीदार नहीं मिला, जिससे उन्हें निराशा हुई। दो बार अनसोल ...और पढ़ें

    Prithvi Shaw IPL Auction Drama: पृथ्वी शॉ की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Prithvi Shaw IPL Auction Drama: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में जबरदस्त ड्रॉमा देखने को मिला, जहां शुरुआती रिजेक्शन के बाद बाद में कहानी में ट्रिवस्ट आया और पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को खरीदार मिला। भारतीय बैटर पृथ्वी शॉ 75 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे थे, लेकिन जब दो बार वह अनसोल्ड रहे तो उन्हें निराशा हुई और उन्हें खुद यकीन नहीं था कि तीसरी बार में उन्हें कोई टीम खरीदेगी। 

    पृथ्वी ने दो बार अनसोल्ड दोने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने 'इट्स ओके' लिखा। इस दौरान उन्होंने दिल तोड़ देने वाला इमोजी भी लगाया। हालांकि, कुछ देर बाद नीलामी के अंत में तीसरी बार उनका नाम आया और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस में खरीद लिया। इसके बाद शॉ ने 6 मिनट के अंदर अपनी पिछले स्टोरी को डिलीट किया और नई स्टोरी लगाई। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा शेयर किए गए उनके वेलकम पोस्ट को रिशेयर किया।

    Prithvi Shaw को तीसरी बार में मिला खरीदार

    26 साल के पृथ्वी शॉ मौजूदा समय में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरी सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़कर सुर्खियां बटोरी थी। मुंबई से महाराष्ट्र की टीम में शिफ्ट होने के बाद इस सीजन में शॉ को अपने आप को साबित करने का एक मौका आईपीएल में मिल गया है। उनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है। बता दें कि शॉ दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 2018 से 2024 तक हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2018 आईपीएल ऑक्शन में उन्हें 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। 


    Prithvi Shaw Return to Delhi Capitals

    सरफराज खान को सीएसके ने खरीदा

    सरफराज खान को भी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में खरीदार के लिए इंतजार करना पड़ा। मैन राउंड में अनसोल्ड रहने के बाद सरफराज खान को सीएसके ने उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में खरीदा। सरफराज खान ने ऑक्शन की शुरुआत से एक घंटे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 गेंद पर 73 रन बनाकर हर किसी का ध्यान खींचा था और ऑक्शन में अंत में सीएसके ने उन्हें 75 लाख रुपये में खरीदा। 

     

    पृथ्वी और सरफराज के अलावा आईपीएल 2026 ऑक्शन में केकेआर ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। इस तरह वह आईपीएल ऑक्शन इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। केकेआर ने श्रीलंकाई पेसर मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि अनकैप्ड प्लेयर्स को भी ऑक्शन में बड़ी रकम मिली। 