IPL Auction Drama: अनसोल्ड, अनसोल्ड... सोल्ड, पृथ्वी शॉ को खुद नहीं थी खरीदार मिलने की उम्मीद, VIRAL स्टोरी से सामने आया सच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Prithvi Shaw IPL Auction Drama: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में जबरदस्त ड्रॉमा देखने को मिला, जहां शुरुआती रिजेक्शन के बाद बाद में कहानी में ट्रिवस्ट आया और पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को खरीदार मिला। भारतीय बैटर पृथ्वी शॉ 75 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे थे, लेकिन जब दो बार वह अनसोल्ड रहे तो उन्हें निराशा हुई और उन्हें खुद यकीन नहीं था कि तीसरी बार में उन्हें कोई टीम खरीदेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पृथ्वी ने दो बार अनसोल्ड दोने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने 'इट्स ओके' लिखा। इस दौरान उन्होंने दिल तोड़ देने वाला इमोजी भी लगाया। हालांकि, कुछ देर बाद नीलामी के अंत में तीसरी बार उनका नाम आया और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस में खरीद लिया। इसके बाद शॉ ने 6 मिनट के अंदर अपनी पिछले स्टोरी को डिलीट किया और नई स्टोरी लगाई। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा शेयर किए गए उनके वेलकम पोस्ट को रिशेयर किया।

Prithvi Shaw को तीसरी बार में मिला खरीदार 26 साल के पृथ्वी शॉ मौजूदा समय में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरी सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़कर सुर्खियां बटोरी थी। मुंबई से महाराष्ट्र की टीम में शिफ्ट होने के बाद इस सीजन में शॉ को अपने आप को साबित करने का एक मौका आईपीएल में मिल गया है। उनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है। बता दें कि शॉ दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 2018 से 2024 तक हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2018 आईपीएल ऑक्शन में उन्हें 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।