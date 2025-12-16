IPL 2026 KKR Playing 11: कैमरन ग्रीन और पथीराना ने कोलकाता को किया मजबूत, ऐसी होगी तीन बार की चैंपियन की प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल जमकर पैसा बरसाया दो तीन दमदार खिलाड़ियों को अपने नाम किया है। इस फ्रेंचाइजी ने आंद्रे रसेल की भरपाई ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन से की है और उन्हें 25.20 करोड़ में खरीदा है। ग्रीन के आने से टीम को बैलेंस मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ने कई बड़े नाम खरीदे हैं जो उसकी प्लेइंग-11 को मजबूती देंगे।

आंद्रे रसेल इस सीजन टीम में बतौर कोच जुड़े रहेंगे। उन्होंने आईपीएल से सन्यास का फैसला कर लिया है। उनकी जगह टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो उनकी ही तरह गेंदबाजी कर सके और तेजी से रन भी बना सके। हालांकि, ग्रीन को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है।

ऐसा हो सकता है बल्लेबाजी क्रम अजिंक्य रहाणे इस सीजन भी बतौर सलामी बल्लेबाज खेल सकते हैं और यहां वो अच्छा भी करते हैं। उनके साथ राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है। राहुल कोलकाता में वापस आए हैं और वह बतौर ओपनर अच्छा कर सकते हैं। नंबर-3 और चार पर अंगकृष रघुवंशी और कैमरन ग्रीन को मौका मिल सकता है। जहां तक मिडिल ऑर्डर की बात है तो रमनदीप का खेलना तो तय है। फिनिशर के तौर पर रोवमैन पावेल बड़ी भूमिका में दिखाई दे सकते हैं।