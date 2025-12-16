Mumbai Indians, IPL Auction 2026 Live: मुंबई इंडियंस की नजरें दमदार खिलाड़ियों पर, सबसे कम पर्स के साथ उतरेगी पांच बार की चैंपियन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल-2026 की नीलामी में एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश करेगी जो उसे छठा खिताब दिला सके। टीम ने अपने कई बड़े खिलाड़ियों को रिटेन किया और कुछ युवा खिलाड़ियों पर भी भरोसा जताया है। इसके अलावा ट्रेड से भी उसने दमदार खिलाड़ियों को चुना है।

शार्दुल ठाकुर मुंबई ने लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड किया है। उनके अलावा शेरफाने रदरफोर्ड को टीम गुजरात टाइटंस से लेकर आई है। लेग स्पिनर मयंक मारकंडे को टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स से ट्रेड किया है जो पहले भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। टीम ने अपने अधिकतर खिलाड़ियों को रिटेन ही किया है और इसी कारण इस टीम के पास कुछ ज्याद पर्स नहीं है। ये टीम महज 2.75 करोड़ रुपये लेकर नीलामी में उतरेगी।

रिटेन और ट्रेड खिलाड़ियों की लिस्ट हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, कार्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे (ट्रेड), मिचेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, राबिन मिंज, रियान रिकेलटन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), शेरफाने रदरफोर्ड (ट्रेड)