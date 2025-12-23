एशेज दौरे पर इंग्लिश खिलाड़ियों की शराब पीने की होगी जांच, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला
इंग्लैंड क्रिकेट टीम एशेज सीरीज में अपने खेल से प्रभावित नहीं कर पाई है, लेकिन विवादों से जरूर उसने अपने आप को जोड़ लिया है। ऐसा ही एक विवाद टीम के खि ...और पढ़ें
मेलबर्न, एपी : इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एशेज सीरीज के दौरे में समुद्र तट पर स्थित एक रिजार्ट में छुट्टियां मनाने के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन की खबरें सामने आने के बाद वह इंग्लैंड टीम की शराब पीने की लत जांच करेंगे।
इंग्लैंड का वर्तमान सीरीज में अभी तक प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और उसे तीनों टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा जिससे ऑस्ट्रेलिया ने एशेज को अपने पास बरकरार रखा। इंग्लैंड पिछले 18 मैच से ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है। उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी अंतिम सीरीज 2010-11 में जीती थी।
ब्रेक से नहीं समस्या
दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट से पहले मिले ब्रेक के दौरान ब्रिस्बेन के उत्तर में स्थित शहर नूसा में एक रिजार्ट में चार रात बिताई थी। यह हालांकि उसके कार्यक्रम का हिस्सा था। रॉब की ने कहा कि उन्हें इस ब्रेक से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अत्यधिक भोग-विलास के सबूत मिलते हैं तो वह इसकी जांच करेंगे। अगर ऐसी बातें सामने आती हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पी, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे। यह अस्वीकार्य है।
रॉब की ने कहा कि किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने की मैं किसी भी स्तर पर उम्मीद नहीं कर सकता हूं और वहां जो कुछ हुआ अगर मैं उसकी जांच नहीं करता हूं तो यह गलती होगी। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे यही लगता है कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास यह पता लगाने के पर्याप्त तरीके हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे यही पता चलता है कि वे बैठे, दोपहर का भोजन किया, रात का खाना खाया, देर रात को बाहर नहीं गए, वगैरह-वगैरह। उन्होंने थोड़ी-बहुत शराब भी पी। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर जहां तक मेरा सवाल है यह एक मुद्दा बन जाएगा।
एशेज से पहले भी हुई थी जांच
रॉब की ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले उन रिपोर्टों की जांच की थी जिनमें कहा गया था कि एशेज से पहले न्यूजीलैंड में एक मैच से पहले वाली रात को खिलाड़ियों को शराब पीते हुए देखा गया था। इंग्लैंड के सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर साझा किया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे एक नवंबर को तीसरे वनडे मैच से पहले वेलिंगटन में बनाया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।