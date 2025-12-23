Language
    Ashes series: ऑस्‍ट्रेलिया ने बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए किया स्‍क्‍वाड का एलान, दो अहम बदलाव किए

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:14 AM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया ने बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए 15 सदस्‍यीय स्‍क्‍वाड की घोषणा कर दी है। इंग्‍लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथे टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया ने ...और पढ़ें

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया ने मंगलवार को मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा कर दी है। कंगारू टीम ने अपने स्‍क्‍वाड में दो बदलाव करते हुए तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन और ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को शामिल किया।

    रिचर्डसन और मर्फी टीम में पैट कमिंस व नाथन लियोन की जगह लेंगे। ऑस्‍ट्रेलिया के नियमित कप्‍तान पैट कमिंस अपने कार्यभार प्रबंधन के कारण इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। वहीं, अनुभवी ऑफ स्पिनर तीसरे टेस्‍ट में चोटिल हो गए थे और उन्‍हें दाएं हैमस्ट्रिंग में सर्जरी की जरुरत हैं।

    स्‍टीव स्मिथ की वापसी

    बता दें कि स्‍टीव स्मिथ की चौथे टेस्‍ट में वापसी हो रही है। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में वो चौथे टेस्‍ट में कंगारू टीम की कमान संभालेंगे। बहरहाल, टॉड मर्फी की इस साल फरवरी के बाद टेस्‍ट प्रारूप में वापसी हो रही है। तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन को चार साल के इंतजार खत्‍म होने का इंतजार है ताकि वो पहला टेस्‍ट खेल सके।

    झाय रिचर्डसन ने अपना आखिरी टेस्‍ट एशेज 2021 में खेला था। इसके बाद उनकी तीसरी बार कंधे की सर्जरी हुई। वो शुरुआती तीन टेस्‍ट में टीम के साथ रहकर गेंदबाजी का अभ्‍यास करते रहे और आराम से अपनी गेंदबाजी भार को बढ़ाया। इस महीने की शुरुआत में इंग्‍लैंड लायंस के खिलाफ रिचर्डसन ने 26 ओवर गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस साबित की और एक पारी में पांच विकेट चटकाए।

    बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍क्‍वाड

    स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), स्‍कॉट बोलैंड, एलेक्‍स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्‍मान ख्‍वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकर नेसर, झाय रिचर्डसन, मिचेल स्‍टार्क, जैक वेदराल्‍ड और बीयू वेब्‍स्‍टर।

