एशेज सीरीज के बीच इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर के पिता का हुआ निधन, क्रिकेट जगत ने दी श्रृद्धांजलि
एशेज सीरीज के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान के पिता का निधन हो गया है। इस खबर से इंग्लैंड क्रिकेट में शोक का माहौल है। कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर उनके ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है जहां पांच मैचों की एशेज सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के तीन मैच गंवाकर टीम पहले ही एशेज अपने हाथ से खो चुकी है। इस बीच उसे एक और बुरी खबर मिली है। ऑस्ट्रेलिया से अपने घर इंग्लैंड लौटे पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पिता का निधन हो गया है। वॉन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी।
वॉन ने सोमवार को बताया कि उनके पिता ग्राहम का निधन हो गया है। वह ऑस्ट्रेलिया में थे और एशेज में कमेंट्री कर रहे थे। हालांकि अपने पिता के निधन से पहले वह इंग्लैंड लौट आए थे और उन्होंने आखिरी के अहम पल अपने पिता के साथ बिताए। उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे।
वॉन हुए भावुक
वॉन ने अपने सोशल मीडिया पर पिता के निधन की जानकारी देते हुए लिखा, "वह हमें शांति से बिना किसी दर्द में रहते हुए मेरे भाई के हाथों में दुनिया छोड़कर चले गए। मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने अपने खास 30 घंटे उनके पास बैठकर, रोकर गुजारे। पिताजी हमेशा की तरह हंस रहे थे। उनके अंदर जीवन को लेकर अलग ही जोश था। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि वह अपना जीवन जिएं। उन्होंने अपने आसपास को लेकर को भी इसके लिए प्रेरित किया। हम सभी उनके सम्मान में यही करेंगे।"
भाई को कहा शुक्रिया
अपनी पोस्ट में वॉन ने अपने भाई डेविड और अपने परिवार को शुक्रिया कहा है। उन्होंने साथ ही वेस्टन पार्क कैंसर सेंटर सेंट ल्यूक हॉस्पिटल के स्टाफ का भी आभार जताया जिन्होंने मुश्किल समय में उनकी मदद की। दुनिया भर के पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने वॉन के पिता को श्रृद्धांजलि दी।
