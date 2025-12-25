स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्‍ट की 26 दिसंबर से शुरुआत होगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला यह मुकाबला बॉक्सिंग डे टेस्‍ट होगा। हर साल 26 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है। बॉक्सिंग डे टेस्‍ट सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। यह परंपरा, इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम है।

दरअसल, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के अगले दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। इस बॉक्सिंग डे का मुक्‍केबाजी से कोई नाता नहीं है। इसकी जड़ें ईसाई परंपरा से जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस के बाद जरूरतमंदों को तोहफे दिए जाते थे। ऐसे में 26 दिसंबर को 'बॉक्सिंग डे' कहा जाने लगा।

बॉक्सिंग डे का इतिहास क्रिकेट में 'बॉक्सिंग डे' शब्द का आगमन साल 1892 में हुआ। हालांकि, पहला ऑफिशियल बॉक्सिंग डे टेस्ट 1950 में खेला गया। इसी साल एशेज सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्‍ट को पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच माना जाता है। इसके बाद 1974-75 एशेज सीरीज से यह तय हो गया कि क्रिसमस के अगले दिन शुरू होने वाला टेस्‍ट बॉक्सिंग डे टेस्‍ट कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाते हैं।

कई कहानियां हैं फेमस बॉक्सिंग डे टेस्‍ट को लेकर एक नहीं कई कहानियां हैं। सबसे चर्चित कहानी की बात करें तो चर्च में क्रिसमस के दौरान एक बॉक्स रखा जाता है। यहां आने वाले लोग इस बॉक्‍स में जरूरतमंद लोगों के लिए गिफ्ट रख देते थे। क्रिसमस के बाद यानी 26 दिसंबर को इस बॉक्‍स को खोला जाता था और उपहारों को जरूरतमंद लोगों को दिया जाता था।

एक अन्‍य कहानी बॉक्सिंग डे टेस्‍ट की एक अन्‍य कहानी की बात करें तो कई लोग क्रिसमस पर भी छुट्टी नहीं लेते थे और इस दिन काम करते थे। 25 दिसंबर को काम करने वाले लोगों के लिए 26 दिसंबर का नाम बॉक्सिंग डे रखा गया। इस दिन उन लोगों की सराहना की जाती थी। काम करने के उनके जज्‍बे को ही बॉक्सिंग डे कहा जाता। क्रिकेटर्स भी क्रिसमस पर अपने घर नहीं जा पाते और मैच खेलते हैं। ऐसे में बॉक्सिंग डे को क्रिकेट से भी जोड़ा गया।