AUS vs ENG 4th Test Live Streaming: कब और कहां खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट, याद कर लीजिए पता
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों एशेज सीरीज खेली जा रही है। पहले 3 टेस्ट अपने नाम कर ऑस्ट्रेलिया पहले ही 5 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। अब सीरीज के चौथे और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतकर वापसी करना चाहेगी। इतना ही नहीं अंग्रेजों की नजर लाज बचाने पर भी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। भारत में फैंस इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच कितने बजे शुरू होगा?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट को मोबाइल पर जियो हॉटस्टार एप पर देख सकते हैं।
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
इंग्लैंड टीम
जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टोंग, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, शोएब बशीर, मैथ्यू फिशर।
ऑस्ट्रेलिया टीम
ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, ब्रेंडन डॉगेट।
