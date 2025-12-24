AUS vs ENG 4th Test: बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 का एलान, जोफ्रा आर्चर सीरीज से बाहर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS vs ENG 4th Test Playing 11: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-11 का आज एलान कर दिया है। ये पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच है जो बॉक्सिंग डे टेस्ट रहेगा, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर 2025 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होनी है। मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड की टीम 0-3 से पीछे चल रही है।
इस टेस्ट मैच के लिए बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने पिछले टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 की तुलना में दो बदलाव किए हैं। बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं, जबकि ओली पोप भी प्लेइंग-11 से बाहर हैं।
AUS vs ENG 4th Test: जोफ्रा आर्चर पूरी सीरीज से बाहर
दरअसल, बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए ओली पोप की जगह जैकब बैथेल को चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया है, जो कि नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे। गस एटकिनसन की वापसी हुई है, जिन्होंने तीसरा टेस्ट जो कि एडिलेड में खेला गया था, वह मिस किया। एडकिनसन की जगह इंजर्ड जोफ्रा आर्चर की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है।
Ashes 2025: इंग्लैंड की प्लेइंग-11
जैक क्राउली, बेन डकेट, जैकब बैथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिनसन, ब्रायडन कार्से, जोश टंग
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीयी स्क्वॉड का एलान किया था। कप्तान पैट कमिंस और दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन टीम उपलब्ध नहीं हैं।
ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी और तेज गेंदबाज रिचर्डसन को स्क्वॉड में जगह मिली है, जो चौथे टेस्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। स्टीव स्मिथ पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि ऑलराउंडर माइकल नैसर और ब्यू वेबस्टर और ब्रेडन डोगेट ने स्क्वॉड में अपनी जगह बना ली है। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 82 रन से इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल की है।
कमिंस को मेलबर्न टेस्ट के लिए आराम दिया गया है, क्योंकि वह अभी बैक इंजरी से ठीक होकर लौटे हैं, जबकि कप्तान के आखिरी टेस्ट जो कि 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है, उसमें वापसी की संभावना है। मर्फी को लियोन का रिप्लेसमेंट बनाया है।
