'मेरे हाथ में कुछ नहीं…', इंग्लैंड के Ashes 2025 गंवाने के बाद कोच Brendon Mccullum की जाएगी नौकरी?

डिजिटल डेस्क। England Head Coach Brendon Mccullum: इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ऑस्ट्रेलिया के हाथों एशेज सीरीज में हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच के रूप में उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है। इंग्लैंड ने पहले तीन टेस्ट मैचों के अंदर ही एशेज को 3-0 से गंवा दिया जिसके बाद मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लग गए हैं।