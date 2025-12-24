Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मेरे हाथ में कुछ नहीं…', इंग्लैंड के Ashes 2025 गंवाने के बाद कोच Brendon Mccullum की जाएगी नौकरी?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:33 AM (IST)

    इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 3-0 की हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने स् ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क। England Head Coach Brendon Mccullum: इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ऑस्ट्रेलिया के हाथों एशेज सीरीज में हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच के रूप में उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है। इंग्लैंड ने पहले तीन टेस्ट मैचों के अंदर ही एशेज को 3-0 से गंवा दिया जिसके बाद मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लग गए हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान का इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के साथ अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप तक है। इंग्लैंड के कोच के रूप में भविष्य के बारे में पूछे जाने पर मैकुलम ने कहा,


    मुझे नहीं पता। यह वास्तव में मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता रहूंगा। यह सवाल किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। इस भूमिका को काफी अच्छा काम बताते हुए मैकुलम ने कहा कि कड़ी आलोचना के बावजूद वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने के लिए उत्साहित हैं।

    -

    ब्रेंडन मैकुलम

    ENG vs AUS: इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी है एशेज सीरीज

    बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है जहां पांच मैचों की एशेजसीरीज खेल रही है। इस सीरीज के तीन मैच गंवाकर टीम पहले ही एशेज अपने हाथ से खो चुकी है। इसके बाद मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, पूर्व कीवीकप्ताना का एग्रीमेंट 2027 वनडे विश्व कप तक है।

     

    जनवरी 2025 में हेड कोच बने थे मैकुलम

    इंग्लैंड की टीम को पहले इंग्लैंड का टेस्ट कोच नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें इस साल की शुरुआत में सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए भी कोच नियुक्त किया गया।

    यह भी पढ़ें- Ashes series: ऑस्‍ट्रेलिया ने बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए किया स्‍क्‍वाड का एलान, दो अहम बदलाव किए

    यह भी पढ़ें- WTC 2025-27 Update: न्यूजीलैंड की बल्ले-बल्ले तो इन दो टीमों को हुआ तगड़ा नुकसान... भारत की भी बढ़ी मुश्किलें

    Ashes series: ऑस्‍ट्रेलिया ने बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट के लिए किया स्‍क्‍वाड का एलान, दो अहम बदलाव किए

     