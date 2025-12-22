WTC 2025-27 Update: न्यूजीलैंड की बल्ले-बल्ले तो इन दो टीमों को हुआ तगड़ा नुकसान... भारत की भी बढ़ी मुश्किलें

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। WTC Points Table 2025-27 Update: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सोमवार (22 दिसंबर) को माउंट माउंगानुई टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों के बड़े अंतर से मात दी और जीत के साथ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। कीवी टीम ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं जीती, बल्कि उन्होंने वेस्टइंडीज को हराकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27 Points Table) की अंक तालिका में भी जबरदस्त फेरबदल कर दिया है।

न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज जीतने के साथ डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि श्रीलंकाई और साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं डब्ल्यूटीसी की ताजा अंक तालिका पर।

NZ vs WI: WTC Points Table में हुआ बड़ा बदलाव दरअसल, तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket Team)की तरफ से आखिरी मैच में ओपनर्स, डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम ने रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। तीसरे टेस्ट मैच में कॉन्वे एक ही टेस्ट में दोहरा शतक (227) और शतक (100) लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बने। टॉम लैथम े भी दोनों पारियों में शतक (137, 101) जड़ा। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ, जब एक टीम के दोनों ओपनर्स ने एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए। शायद ऐसा ही कभी किसी टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा।

इतना ही नहीं, तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी (5 विकेट) और एजाज पटेल (3 विकेट) लेकर विंडीज टीम को 138 रन पर समेट दिया। कीवी टीम को दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 462 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन विंडीज टीम की ओर से केवल ब्रायडन किंग (67) रन बना सके। उनके अलावा वेस्टेइंडीज की टीम की तरफ से कोई भी बैटर क्रीज पर नहीं टिक सका।

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 575 रन का बड़ा स्कोर बनाया। टॉमलैथम ने 137 रन और डेवोनकॉने ने 227 रन की पारी खेली। उनके अलावा रचिनरवींद्र ने नाबाद 72 रन बनाए। इसके जवाब में विंडीज टीम की पहली पारी 420 रन पर ऑलआउट हुई। विंडीज की ओर से केवमहॉज ने नाबाद 123 रन बनाए। उनके अलावा ब्रायडनकिं ने 63 रन बनाए। कीवी टीम दूसरी पारी में फिर 306 रन बनाकर पारी को घोषित किया। इस तरह विंडीज को दूसरी पारी में जीत के लिए 462 रन काबड़ा लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करते हुए विंडीज टीम 138 रन पर ही ढेर हो गई।

WTC अंक तालिका: न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर पहुंची न्यूजीलैंड की इस जीत ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका (Sri Lanka and South Africa WTC Points Table) को तगड़ा नुकसान हुआ है। डब्ल्यूटीसी अंक तालिका के टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई टीम बरकरार है, जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 82 रन से मात देकर 100 जीत प्रतिशत अंक के साथ अपना स्थान मजबूत कर लिया है। अब तक इस चक्र के सभी 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते है।