NZ vs WI Test: कुल 15 विकेट… जैकब-एजाज की जोड़ी ने मचाया तहलका…. वेस्टइंडीज को घर में चटाई धूल; 2-0 से जीती सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की टीम ने सोमवार (22 दिसंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 323 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। तीन मैचों की इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम पूरे दौरे पर संघर्ष करती नजर आई और आखिरी टेस्ट में भी न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के आगे विंडीज टीम ने घुटने टेक दिए।

NZ vs WI Test: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दिया था 462 रन का लक्ष्य दरअसल, न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज (New Zealand vs West Indies 3rd Test Report) को जीत के लिए 462 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। वेस्टइंडीज की टीम से उम्मीद थी कि वह दूसरी पारी में संघर्ष दिखाएगी, लेकिन कीवी गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने मेहमान टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रोस्टन चेज की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम अपनी दूसरी पारी में 138 रन पर ऑलआउट हो गई।

जैकब डफी और एजाज पटेल ने बिखेरी चमक न्यूजीलैंड की इस जीत के असली हीरो तेज गेंदबाज जैकब डफी (NZ Jacob Duffy Player of the Series) रहे, जिन्होंने शानदार स्विंग और कमाल का प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को आउट किया। जैकब के इस प्रदर्शन से आरसीबी की टीम काफी खुश हो रही होगी, क्योंकि आईपीएल 2026 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था।

जैबक डफी ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 9 विकेट चटकाए और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। इस घातक प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। वहीं, अनुभवी स्पिनर एजाज पटेल (Azaz Patel NZ vs WI) ने भी डफी का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में उलझाया और दूसरी पारी में तीन अहम विकेट लिए। एजाज ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 7 विकेट अपने नाम किए। कीवी टीम के इन दोनों गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस कर अपनी टीम को टेस्ट सीरीज 2-0 से जिताई।