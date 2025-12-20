NZ vs WI: हॉज के शतक ने बचाई 'अधूरी' वेस्टइंडीज की लाज, न्यूजीलैंड को किया परेशान

माउंट माउंगानुई, एपी: कैवेम हॉज ने अपना दूसरा टेस्ट शतक बनाया, जिससे वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन शनिवार को फालोऑन बचाने में सफल रही। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय हॉज 109 रन पर खेल रहे थे। उनके साथ दूसरे छोर पर एंडरसन फिलिप 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में छह विकेट पर 381 रन बनाए हैं और वह न्यूजीलैंड से अभी 194 रन पीछे है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। वेस्टइंडीज का फॉलोऑन बचाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले शै होप बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतर पाए। वह बीमारी के कारण मैदान से बाहर हैं।

खराब फॉर्म से की वापसी इन दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रा रहा था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में नौ विकेट से जीत हासिल करके तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। हाज ने जुलाई 2024 में ट्रेंटब्रिज में इंग्लैंड के विरुद्ध 120 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद वह शनिवार को बे ओवल में खेली गई पारी तक 16 पारियों में केवल एक बार 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए थे।