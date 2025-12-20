Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI: हॉज के शतक ने बचाई 'अधूरी' वेस्टइंडीज की लाज, न्यूजीलैंड को किया परेशान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में मुश्किल स्थिति में जाती दिख रही थी लेकिन कैवेम हॉज के शतक ने उसे कुछ हद तक बचा ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैवेम हॉज के शतक ने बचाई विंडीज की लाज

    माउंट माउंगानुई, एपी: कैवेम हॉज ने अपना दूसरा टेस्ट शतक बनाया, जिससे वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन शनिवार को फालोऑन बचाने में सफल रही। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय हॉज 109 रन पर खेल रहे थे। उनके साथ दूसरे छोर पर एंडरसन फिलिप 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में छह विकेट पर 381 रन बनाए हैं और वह न्यूजीलैंड से अभी 194 रन पीछे है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। वेस्टइंडीज का फॉलोऑन बचाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले शै होप बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतर पाए। वह बीमारी के कारण मैदान से बाहर हैं।

    खराब फॉर्म से की वापसी

    इन दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रा रहा था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में नौ विकेट से जीत हासिल करके तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। हाज ने जुलाई 2024 में ट्रेंटब्रिज में इंग्लैंड के विरुद्ध 120 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद वह शनिवार को बे ओवल में खेली गई पारी तक 16 पारियों में केवल एक बार 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए थे।

    बनाई छोटी-छोटी साझेदारियां

    वेस्टइंडीज ने सुबह अपनी पारी बिना किसी नुकसान के 110 रन से आगे बढ़ाई, लेकिन उसने दूसरे ओवर में ही जान कैंपबेल (45) का विकेट गंवा दिया। हॉज ने इसके बाद टेविन इमलाच (27) के साथ 66, एलिक एथानाजे (45) के साथ 61 और जस्टिन ग्रीव्स (43) के साथ 81 रन की तीन महत्वपूर्ण साझेदारियां की। न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने 79 रन देकर दो विकेट लिए।

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI : न्यूजीलैंड के 575 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने किया जबरदस्त पलटवार, डेवोन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI: कॉनवे-लैथम का रिकॉर्डतोड़ धमाका...95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त; रोहित-मयंक को दिया झटका

     