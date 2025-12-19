NZ vs WI : न्यूजीलैंड के 575 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने किया जबरदस्त पलटवार, डेवोन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाल डेवोन कॉनवे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जमाया। इसकी बदलौत माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने ठोस शुरुआत की है।

घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपना पांचवां सबसे बड़ा स्कोर (575 रन पर 8 विकेट घोषित) बनाने के बाद दूसरे दिन न्यूजीलैंड के जैकब डफी, जैक फाउल्क्स और माइकल रे विकेट लेने में असफल रहे। उन्होंने बहुत फुल लेंथ की गेंदें फेंकीं और उन पर बहुत ज्यादा रन लुटाए, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टइंडीज ने दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं।

कॉनवे ने जड़ा दोहरा शतक पहले दिन के खेल तक न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे (178*) और जैकब डफी (9*) रन बनाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन के खेल के शुरू होने पर जैकब डफी 17 रन के स्कोर पर आउट हुए। केन विलियमसन 31 रन की पारी खेल सके। कॉनवे को रचिन रविंद्र का साथ मिला। इस दौरान कॉनवे 227 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रविंद्र 72 रन बनाकर नाबाद रहे।