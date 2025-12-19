Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI : न्यूजीलैंड के 575 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने किया जबरदस्त पलटवार, डेवोन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपना पांचवां सबसे बड़ा स्कोर (575 रन पर 8 विकेट घोषित) बनाने के बाद दूसरे दिन न्यूजीलैंड के जैकब डफी, जैक फाउल्क्स और ...और पढ़ें

    Hero Image

    वेस्टइंडीज ने तीसरे टेस्ट में किया कमबैक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाल डेवोन कॉनवे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जमाया। इसकी बदलौत माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित कर दी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने ठोस शुरुआत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपना पांचवां सबसे बड़ा स्कोर (575 रन पर 8 विकेट घोषित) बनाने के बाद दूसरे दिन न्यूजीलैंड के जैकब डफी, जैक फाउल्क्स और माइकल रे विकेट लेने में असफल रहे। उन्होंने बहुत फुल लेंथ की गेंदें फेंकीं और उन पर बहुत ज्यादा रन लुटाए, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टइंडीज ने दिन का खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लिए हैं।

    कॉनवे ने जड़ा दोहरा शतक

    पहले दिन के खेल तक न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे (178*) और जैकब डफी (9*) रन बनाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन के खेल के शुरू होने पर जैकब डफी 17 रन के स्कोर पर आउट हुए। केन विलियमसन 31 रन की पारी खेल सके। कॉनवे को रचिन रविंद्र का साथ मिला। इस दौरान कॉनवे 227 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रविंद्र 72 रन बनाकर नाबाद रहे।

    कैंपाबेल और किंग की शतकीय साझेदारी

    इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जॉन कैंपाबेल और ब्रैंडन किंग ने संभलकर खेला। दोनों ने 23 ओवर बल्लेबाजी की और 110 रन बनाए। दिन का खेल समाप्त होने पर कैंपाबेल 45 और किंग 55 रन बनाकर नाबाद लौटे। तीसरे दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज वापसी करना चाहेंगे।

    यह भी पढे़ं- NZ vs WI: कॉनवे-लैथम का रिकॉर्डतोड़ धमाका...95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त; रोहित-मयंक को दिया झटका