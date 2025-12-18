NZ vs WI: कॉनवे-लैथम का रिकॉर्डतोड़ धमाका...95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त; रोहित-मयंक को दिया झटका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI Devon Conway Tom Lathan World Record: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज पर न्यूजीलैंड ने शिकंजा कस लिया है। खेल के पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 334 रन बना लिए हैं।

कप्तान टॉम लैथन ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन की पारी खेली और डेवोन कॉनवे ने 279 गेंद पर 178 रन की नाबाद पारी खेली। पहले दिन के खेल तक न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे (178*) और जैकब डफी (9*) रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं, वेस्टइंडीज के गेंदबाज महंगे साबित हुए। सिर्फ केमार रोच के हाथ एक सफलता लगी। उनके अलावा कोई भी गेंदबाज कोई विकेट नहीं ले सका।

वहीं, लैथम और कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी बनी। आईपीएल 2026 ऑक्शन के दो दिन बाद अनसोल्ड रहे डेवोन कॉनवे ने कप्तान लैथम के साथ मिलकर इतिहास रच डाला। इतना ही नहीं, इस दौरान टॉम लैथन और डेवोन कॉनवे की जोड़ी ने 95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया।

NZ vs WI: डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड दरअसल, डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (Devon Conway and Tom Latham Partnership World Record) ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की। ये साझेदारी डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। कॉनवे-लैथम की ओपनिंग जोड़ी ने रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल के 317 रन की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो दोनों ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था।