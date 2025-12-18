Language
    NZ vs WI: कॉनवे-लैथम का रिकॉर्डतोड़ धमाका...95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त; रोहित-मयंक को दिया झटका

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    NZ vs WI 3rd Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में डेवोन कॉनवे (178*) और टॉम लैथम (137) ने पहले विकेट के लिए 323 रनों की रिकॉ ...और पढ़ें

    NZ vs WI: डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। NZ vs WI Devon Conway Tom Lathan World Record: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज पर न्यूजीलैंड ने शिकंजा कस लिया है। खेल के पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 334 रन बना लिए हैं।

    कप्तान टॉम लैथन ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन की पारी खेली और डेवोन कॉनवे ने 279 गेंद पर 178 रन की नाबाद पारी खेली। पहले दिन के खेल तक न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे (178*) और जैकब डफी (9*) रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं, वेस्टइंडीज के गेंदबाज महंगे साबित हुए। सिर्फ केमार रोच के हाथ एक सफलता लगी। उनके अलावा कोई भी गेंदबाज कोई विकेट नहीं ले सका। 

    वहीं, लैथम और कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी बनी। आईपीएल 2026 ऑक्शन के दो दिन बाद अनसोल्ड रहे डेवोन कॉनवे ने कप्तान लैथम के साथ मिलकर इतिहास रच डाला। इतना ही नहीं, इस दौरान टॉम लैथन और डेवोन कॉनवे की जोड़ी ने 95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया।

    NZ vs WI: डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    दरअसल, डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (Devon Conway and Tom Latham Partnership World Record) ने पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की। ये साझेदारी डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। कॉनवे-लैथम की ओपनिंग जोड़ी ने रोहित शर्मा-मयंक अग्रवाल के 317 रन की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो दोनों ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। 

    जोड़ी टीम विरोधी टीम रन साल
    डेवोन कॉनवे-टॉम लैथम न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज 323 2025
    मयंक अग्रवाल-रोहित शर्मा भारत साउथ अफ्रीका 317 2019
    अबिद अली-शान मसूद पाकिस्तान श्रीलंका 278 2019
    अब्दुल्ला शफीक-इमाम उल हक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 252 2022
    जैक क्राउली-बेन डकेट इंग्लैंड पाकिस्तान 233 2022

    डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम ने तोड़ डाला 95 साल पुराना रिकॉर्ड

    डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (Devon Conway and Tom Latham Record Breaking partnership) के बीच 323 रन की साझेदारी बनी और इस पार्टनरशिप से 95 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त हो गया। न्यूजीलैंड की धरती पर डेवोन कॉनवे-टॉम लैथम ने सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने चार्ल्स स्टीवर्ट डेम्पस्टर और जॉन अर्नेस्ट मिल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। इन दोनों ने साल 1930 में वेलिंगटन में इंग्लैंड के खिलाफ 276 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी, जो अब टूट गई है।

    कुल मिलाकर देखें तो कॉनवे और लैथम की यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। उनसे आगे सिर्फ ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस हैं, जिन्होंने 1972 में जॉर्जटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े थे।

    बता दें कि न्यूजीलैंड तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था और दूसरा न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीता था।

