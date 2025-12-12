NZ vs WI: जैकब डफी के पंजे ने न्यूजीलैंड को दिलाई जीत, विंडीज को नौ विकेट से दी मात, सीरीज में बनाई बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तेज गेंदबाज जैकब डफी के पांच विकेटों के दम पर न्यूजीलैंड ने वेलिंग्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड को चौथी पारी में जीत के लिए महज 56 रनों की जरूरत थी। ये टारगेट उसने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। डफी ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 38 रन देकर पांच विकेट लिए और मेहमान टीम को 128 रनों पर ही ढेर कर दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

डफी ने सीरीज में दूसरी बार पांच विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 205 रनों पर ढेर हो गई थी। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 278 रनों पर घोषित कर दी। न्यूजीलैंड ने इसी के साथ 73 रनों की बढ़त ले ली थी। वेस्टइंडीज पूरी कोशिश के बाद भी न्यूजीलैंड के स्कोर से ज्यादा आगे नहीं जा पाई और इसी कारण मेजबान टीम को मामूली टारगेट मिला।

कॉन्वे और विलियमसन ने दिलाई जीत आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक विकेट खोया। ये विकेट था कप्तान टॉम लैथम का। वह एंडरसन फिलिप की गेंद पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के कप्तान ने सिर्फ नौ रन बनाए। कॉन्वे 22 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहे। केन विलियमसन ने 12 गेंदों पर 16 रन बनाए। कॉन्वे ने अपनी पारी में छह चौके और विलियमसन ने चार चौके लगाए।

डफी ने किया बंटाधार इससे पहले, वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 32 रनों के साथ की थी। हालांकि, उसके बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके और लगातार विकेट खोते रहे। वेस्टइंडीज ने दिन का पहला विकेट ब्रेंडन किंग के रूप में खोया। उन्होंने 47 गेंदों पर 22 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने चार चौके भी मारे। यहां से वेस्टइंडीज के विकेटों का पतन होता रहा। शै होप तीन गेंदो पर पांच रन ही बना सके। रोस्टन चेज अपनी पारी में सिर्फ दो रन ही बना सके।