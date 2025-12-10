Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI 2nd Test: टिकनर के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज फेल, 29 रन के अंदर गंवाए 6 विकेट; पहले दिन न्यूजीलैंड का दबदबा

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर के चोटिल होने से पहले किए गए शानदार प्रदर्शन की मदद से वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन बुधवार ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    न्यूजीलैंड ने कसा वेस्टइंडीज पर शिकंजा। फाइल फोटो

    वेलिंगटन, एपी। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर के चोटिल होने से पहले किए गए शानदार प्रदर्शन की मदद से वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन बुधवार को पहली पारी में 205 रन पर आउट कर दिया। टिकनर ने 32 रन देकर चार विकेट लिए, लेकिन फील्डिंग करते समय वह गिर गए और उनके कंधे में चोट लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। टिकनर को अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे माइकल रे से अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने 65 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे वेस्टइंडीज की टीम 75 ओवर में ही सिमट गई।

    न्यूजीलैंड ने बना लिए 24 रन

    न्यूजीलैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 24 रन बनाए हैं। उस समय डेवोन कॉन्वे 16 और कप्तान टॉम लेथम सात रन पर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड इस तरह से वेस्टइंडीज से पहली पारी में 181 रन पीछे है।

    टिकनर की चोट से न्यूजीलैंड के चोटिल खिलाड़ियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। उसकी टीम पहले से ही मैट हेनरी, विल ओरूर्क, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ और काइल जैमीसन जैसे तेज गेंदबाजों के बिना खेल रही हैं। विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी हैमस्टि्रंग में खिंचाव के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं।

    मिचेल हे ने किया टेस्ट डेब्यू

    उनकी जगह मिचेल हे को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला। कुछ विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले टेस्ट को ड्रा कराने वाली वेस्टइंडीज की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी लेकिन उसके बल्लेबाज क्राइस्टचर्च में दूसरी पारी की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाए।

    वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद अच्छी शुरुआत की। जान कैंपबेल (44) और ब्रैंडन किंग (33) ने पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े, जो 21 पारियों में वेस्टइंडीज की तरफ से पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।

    29 रन के अंदर गंवाए 6 विकेट

    लंच के समय वेस्टइंडीज का स्कोर दो विकेट पर 92 रन और चायकाल तक चार विकेट पर 175 रन था, लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गई। उसने अपने आखिरी छह विकेट 29 रन के अंदर गंवाए। पहले टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में शतक बनाने वाले शाई होप ने टीम की तरफ से सर्वाधिक 48 रन बनाए।

    यह भी पढे़ं- NZ vs WI: जस्टिन ग्रीव्स बने 'अंगद', न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर किया मजबूर, वेस्टइंडीज ने मुंह से छीनी जीत