NZ vs WI: जस्टिन ग्रीव्स बने 'अंगद', न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर किया मजबूर, वेस्टइंडीज ने मुंह से छीनी जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज यूं तो टेस्ट क्रिकेट की सबसे कमजोर टीमों में गिनी जाती है। इस टीम को उसके घर में हराना भी आसान माना जाता है, लेकिन कई बार ये टीम कुछ ऐसा कमाल कर देती है जिसकी उम्मीद दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ताजा उदाहरण क्रास्टचर्च में खेला गया पहला टेस्ट मैच है जहां न्यूजीलैंड की जीत पक्की लग रही थी। हालांकि, जस्टिन ग्रीव्स ने अंगद की तरह पैर जमाए और मैच को ड्रॉ कराकर ही दम लिया।

वेस्टइंडीज के सामने टारगेट 531 रनों का था। चौथे दिन का इस टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 212 रनों के साथ किया था। ग्रीव्स 55 रन बनाकर नाबाद लौटे थे और शै होप 116 रन। आखिरी दिन जीत के लिए 319 रनों की जरूरत थी। ये काम आसान नहीं था क्योंकि इस जोड़ी पर ही वेस्टइंडीज की उम्मीदें टिकी थीं।

होप से उम्मीद थी कि वह लड़ेंगे, लेकिन अपने खाते में 28 रनों का इजाफा करने के बाद वह जैकब डफी का शिकार हो गए। जो क्रिकेट को समझते हैं और वेस्टइंडीज को जानते हैं वह मान चुके थे कि अब वेस्टइंडीज की हार तय है। तभी ग्रीव्स ने मोर्चा संभाला और पिच पर मानो उस तरह से बैठ गए जैसे रावण के सिंहासन के सामने अंगद बैठे थे।

जमकर लड़ी लड़ाई ग्रीव्स हिम्मत हारने के मूड में नहीं थे। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। इस क्रम में पहले उन्होंने अपना शतक पूरा किया और 150 के पार पहुंचे। होप के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज तेविन इमलाच भी चार रन बनाकर आउट हो गए थे। ग्रीव्स को साथ मिला केमार रोच का। रोच ने भी शानदार लड़ाई लड़ी। उनको न्यूजीलैंड ने कुछ जीवनदान दिए और उसको भारी भी पड़े।

अखिरी सेशन में मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। ग्रीव्स डटे थे और न्यूजीलैंड में बेचैनी बढ़ रही थी। रोच ने इसमें इजाफा किया था। मेजबान टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस जोड़ी तोड़ने में लेकिन उसका कोई भी गेंदबाज उसे सफलता नहीं दिला सका। अंततः ग्रीव्स ने अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया और मैच ड्ऱॉ कराया।

ये मैच वेस्टइंडीज के लिए जीत से कम नहीं है तो न्यूजीलैंड के लिए हार से कम नहीं है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वेस्टइंडीज मैच ड्रॉ करा लेगी जो उसने छह विकेट पर 457 रन बनाते हुए करा लिया। वहीं किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ड्राइवंग सीट पर होने के बाद भी ये मैच न्यूजीलैंड के हाथ से फिसल जाएगा लेकिन ये फिसल गया।

ग्रीव्स ने अपनी 202 रनो की नाबाद पारी में 388 गेंदों का सामना किया और 19 चौके मारे। उन्होंने तकरीबन नौ घंटे बैटिंग की। रोच ने 233 गेंदों का सामना कर आठ चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए।