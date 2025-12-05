Language
    NZ vs WI: होप के रिकॉर्ड शतक से वेस्टइंडीज की उम्मीदें जिंदा, आखिरी दिन लड़नी होगी बड़ी लड़ाई

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    वेस्टइंडीज के शै हौप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाकर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा है। उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स क ...और पढ़ें

    शै होप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जमाया शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शै होप के शानदार शतक के दम पर वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शुक्रवार का अंत चार विकेट के नुकसान पर 212 रनों के साथ किया है। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रनों का टारगेट मिला है और अभी उसे 319 रन और बनाने हैं। होप ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है उसने विंडीज को अभी तक मैच में किसी तरह बनाए रखा है।

    होप 183 गेंदों पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 116 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ जस्टिन ग्रीव्स हैं जो 143 गेंदों पर छह चौके मार 55 रनों पर नाबाद हैं। आखिरी दिन वेस्टइंडीज को मैच बचाने के लिए संघर्ष करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि होप एक छोर पर खड़े रहें।

    गैरी सोबर्स के करीब पहुंचे

    ये होप का टेस्ट में चौथा और इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 24वां शतक है। इसी के साथ वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज गैरी सोबर्स के 26 इंटरनेशनल शतकों के करीब पहुंच गए हैं। इस मामले में 53 शतकों के साथ ब्रायन लारा पहले स्थान पर हैं। होप और ग्रीव्स के बीच 140 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

    दोनों ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला है। 72 रनों तक वेस्टइंडीज ने अपने चार विकेट खो दिए थे। 24 रनों के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल 15 रन बनाकर आउट हो गए। एक रन बाद तेजनारायण चंद्रपॉल भी जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। 55 के कुल स्कोर पर एलिक एथानजे भी आउट हो गए। वह पांच रन ही बना सके। रोस्टन चेज चार ही बना सके और मैट हेनरी का शिकार बने। यहां से फिर होप और ग्रीव्स ने टीम को झटका नहीं लगने दिया।

    न्यूजीलैंड ने की पारी घोषित

    इससे पहले, न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 417 रनों के साथ की थी। टीम के खाते में तीन रन ही जुड़े थे कि विल यंग की पारी को जेडन सील्स ने खत्म कर दिया। वह 23 रन ही बना सके। केमार रोच ने मिचेल ब्रेसवेल को 44 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 24 रन बनाए। रोच ने मैट हेनरी को भी आठ रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। रोच ने फिर डफी को भी अपना शिकार बनाया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने पारी घोषित कर दी।

    न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में इस स्कोर को पार नहीं कर सकी थी। टीम 167 रनों पर ढेर हो गई थी और वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 64 रनों की बढ़त लेकर उतरी थी।

