NZ vs WI: अपने ही घर में वेस्टइंडीज के सामने लड़खड़ाई न्यूजीलैंड, पहले ही दिन खो दिए नौ विकेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने अपने गेंदबाजों के संयुक्त प्रदर्शन के दम पर क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मेजबान न्यूजीलैंड की हालत खराब कर दी। आलम ये रहा कि न्यूजीलैंड ने पहले ही दिन अपने नौ विकेट खो दिए और बनाए हैं सिर्फ 231 रन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेजबान टीम की उम्मीद थी कि अपने घर में वह पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की कमजोर टीम के सामने विशाल स्कोर बनाएगी। पहले ही ओवर में उसके इस अरमान को झटका लगा। केमार रोच ने डेवन कॉन्वे को मैच की तीसरी ही गेंद पर आउट कर दिया।

विलियम्सन ने और लाथम ने संभाला टेस्ट में आमतौर पर ऐसा होता है और फिर संभल भी जाती हैं। यहां भी वही हुआ। कप्तान टॉम लाथम ने पूर्व कप्तान केन विलियम्सन के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया। स्कोर 0 से 94 तक पहुंचा। दोनों बल्लेबाज सेट लग रहे थे। तभी विलियम्सन को जस्टिन ग्रीव्स ने आउट कर दिया। विलियम्सन ने 102 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 52 रन बनाए। एक रन बाद ग्रीव्स ने लाथम को भी आउट कर दिया। कप्तान के बल्ले से 85 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 24 रन निकले।

यहां से न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई और टीम लगातार विकेट खोती रही। 103 के कुल स्कोर पर रचिन रवींद्र को जेडन सील्स ने आउट किया। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज छह गेंदों पर तीन रन ही बना सका। विल यंग के रूप में न्यूजीलैंड ने अपना पांचवां विकेट खोया जो 120 रनों के कुल स्कोर पर गिरा।