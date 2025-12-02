IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच का क्रेज, 45 मिनट में बिक गए ऑनलाइन टिकट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बारबाटी स्टेडियम में 9 दिसंबर को होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच के लिए सोमवार को ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हुई। ऑनलाइन बिक्री के लिए कुल 2,000 टिकट उपलब्ध थे। दोपहर 2 बजे बिक्री शुरू होते ही मात्र 45 मिनट के भीतर सभी टिकट बिक गए। गैलरी टिकट काउंटर खुलने के सिर्फ 5–7 मिनट के अंदर ही सारे टिकट बिक गए। स्पेशल एन्क्लोजर, एसी बॉक्स और न्यू पवेलियन के टिकट बिकने में लगभग 45 मिनट लगे। गैलरी नंबर 2, 4, 7 के कुछ टिकट और एसी बॉक्स, न्यू पवेलियन तथा स्पेशल एन्क्लोजर के टिकट ऑनलाइन बिक्री में उपलब्ध थे। आने वाली 3 और 4 तारीख को ओसीए से संबद्ध जिला संघों, क्लबों, स्कूलों और संस्थाओं को टिकट दिए जाएंगे।

इस वर्ष बारबाटी स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 42,000 है, जिसमें से 2,000 टिकट ऑनलाइन बेचे गए हैं। ओसीए के सीईओ सुब्रत बेहरा के अनुसार, सोमवार दोपहर 2 बजे ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हुई और 2:45 बजे तक सभी टिकट बिक चुके थे।

कल रांची मैच में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद बारबाटी मैच को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। 3 और 4 दिसंबर को ओसीए से संबद्ध संस्थाओं को टिकट बिक्री की जाएगी, जिसके लिए 11,000 टिकट निर्धारित हैं। 5 दिसंबर से काउंटर पर टिकट बिक्री शुरू होगी। इनमें से 2 काउंटर केवल महिलाओं के लिए होंगे। काउंटर बिक्री के लिए 10,000 टिकट उपलब्ध होंगे, जबकि शेष 18,400 टिकट पास के रूप में वितरित किए जाएंगे। ये पास बीसीसीआई अधिकारियों, पूर्व खिलाड़ियों, विभिन्न जिला संघों और खेल संगठनों को दिए जाएंगे।