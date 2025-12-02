IND vs SA: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा ने क्या कहा? Arshdeep Singh ने वीडियो में किया खुलासा
विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में अपने करियर का 52वां शतक जमाया। कोहली के शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने खुलासा किया कि रोहित शर्मा ने कोहली के शतक पूरा करने के बाद क्या कहा था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की रन मशीन विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में अपने करियर का 52वां शतक जमाया। कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौके और सात छक्के की मदद से 135 रन बनाए।
विराट कोहली के शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बताया कि रोहित शर्मा ने असल में क्या कहा था, जिसे आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने भी पोस्ट किया था।
अर्शदीप सिंह ने क्या कहा
मुझे कई मैसेज में पूछा जा चुका है कि विराट भाई के शतक पूरा करने के बाद रोहित भाई ने क्या कहा था? तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। रोहित भाई ने कहा था, 'नीली परी, लाल परी, कमरे में बंद, मुझे नाडिया पसंद।'
अर्शदीप सिंह
Arshdeep Singh reacted 🗣️ — When Rohit Sharma was clapping and saying something when Kohli brought up his century. 😭🤣 pic.twitter.com/d7eCNhLib3— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 1, 2025
रोहित के साथ शतकीय साझेदारी
अर्शदीप ने चुटीले अंदाज में रोहित की बात बताई, जो पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल, रोहित शर्मा ने जो कहा, उसे सार्वजनिक रूप से कह पाना उचित नहीं है। बहरहाल, मैच पर गौर करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की शतकीय साझेदारी की।
रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के की मदद से 57 रन बनाए। रोहित ने इस दौरान वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने भी शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई।
भारत ने बनाई बढ़त
बता दें कि भारत ने रोहित शर्मा (57), विराट कोहली (135) और कप्तान केएल राहुल (60) की पारियों के दम पर 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने अच्छा फाइटबैक किया, लेकिन 49.2 ओवर में 332 रन पर ऑलआउट हुई।
इस तरह भारत ने 17 रन से मैच जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में खेला जाएगा।
यह भी पढ़ें: ODI इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, दो भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल
यह भी पढ़ें: जीत के जश्न से विराट कोहली ने काटी कन्नी, फैंस के बुलाने पर भी नहीं गए, देखें Video
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।