रोहित के साथ शतकीय साझेदारी

अर्शदीप ने चुटीले अंदाज में रोहित की बात बताई, जो पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल, रोहित शर्मा ने जो कहा, उसे सार्वजनिक रूप से कह पाना उचित नहीं है। बहरहाल, मैच पर गौर करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की शतकीय साझेदारी की।

रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्‍के की मदद से 57 रन बनाए। रोहित ने इस दौरान वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने भी शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई।