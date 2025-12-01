IND vs SA: जीत के जश्न से विराट कोहली ने काटी कन्नी, फैंस के बुलाने पर भी नहीं गए, देखें Video

Language
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार जीत हासिल की। सीरीज जीतने के बाद जब टीम होटल पहुंची तो वहां केक काटकर जीत का जश्न मनाया गया। हालांकि, विराट कोहली ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। 

    विराट कोहली ने नहीं मनाया जीत का जश्न

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज की हार को भूलकर वनडे में उतरी है और उसने जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की है। रांची में रविवार को खेले गए पहले मैच में भारत ने रोमांचक मुकाबले में मेहमान टीम को 17 रनों से हरा दिया। होटल पहुंचने पर जब इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली इसमें शामिल नहीं हुए।

    विराट ने पहले वनडे में 120 गेंदों पर 11 चौके और सात छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली। ये उनका 52वां वनडे शतक था। इस पारी के दम पर भारत ने आठ विकेट खोकर 349 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका ने निचले क्रम के दम पर लड़ाई लड़ी थी लेकिन पूरे चार गेंद पहले 332 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।

    विराट ने नहीं काटा केक

    टीम मैच के बाद जब होटल पहुंची तो स्टाफ ने जश्न की तैयारी कर ली थी। टीम के पहुंचने पर सभी के सामने केक आया और इस सीरीज के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने केक काटा। उनके पीछे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बातचीत कर रहे थे जबकि बाकी खिलाड़ी भी वहीं मौजूद थे। तभी कोहली आए और पास से चले गए। उन्होंने केक काटने की प्रकिया में हिस्सा नहीं लिया। उनको देख फैंस और स्टाफ ने उनको आवाज भी लगाई लेकिन वह हाथ हिलाकर मना करते हुए चले गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है।

    विराट के भविष्य पर सवाल नहीं

    बीते कुछ दिनों से विराट के वनडे भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक का मानना है कि वनडे में उनके भविष्य को लेकर अटकलें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस दिग्गज खिलाड़ी की 50 ओवर के क्रिकेट में फिटनेस, फॉर्म और प्रभाव पहले की तरह बरकरार है।

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज से पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या कोहली और रोहित शर्मा 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर की योजना में शामिल हैं या नहीं। कोटक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोहली के भविष्य को लेकर बहस क्यों हो रही है। कोटक ने रविवार को कहा कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि हमें इन सब बातों पर गौर करने की जरूरत क्यों है। वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमें उनके भविष्य के बारे में बात करने की क्या जरूरत है। वह जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी फिटनेस जिस तरह से है उसे देखकर किसी भी चीज को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता।

