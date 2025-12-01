IND vs SA: 'विराट कोहली को रोकना असंभव', मार्को यानसेन ने डाल दिए हथियार, रांची वनडे के बाद हारी हिम्मत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में शानदार शतक जमाया और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया। कोहली ने 135 रनों की पारी खेली और इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी के बाद साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने विराट को रोकना असंभव करार दे दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विराट का ये 52वां वनडे शतक था। अपनी इस पारी में उन्होंने 120 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और सात छक्कों की मदद से बेहतरीन पारी खेली। कोहली ने पारी की शुरुआत तेज की थी और रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़े थे। रोहित ने 51 गेंदों पर 57 रन बनाए थे। शतक के करीब पहुंचने पर कोहली धीमी बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन 100 का आंकड़ा चौके के साथ पार करने के बाद उन्होंने तूफानी रूप अख्तियार कर लिया था।

'आउट करना बहुत मुश्किल है' यानसेन ने मैच के बाद कहा कि कोहली जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज को रोकना काफी मुश्किल है। उनको रोकने का सही समय उनकी पारी की शुरुआत है। यानसेन ने कहा, "जब आप विश्व स्तरिय बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं तो उन्हें आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं शुरुआत की 10-15 गेंदों में उनको आउट करने की कोशिश करता हूं। ये वो समय होता है जब वह विकेट से तालमेल बिठा रहे होते हैं।"

उन्होंने कहा, "लेकिन एक बार जब वह सेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है। यहां हर कोई जानता है कि कैसे खेलना है और इसलिए आपको फिर प्लान बी और सी पर काम करना पड़ता है।"