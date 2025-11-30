IND vs SA: ये RO-KO का प्यार है... विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'झटके वाला' सेलिब्रेशन, वायरल हो गया Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतक जमाया। कोहली ने इस मैच में 135 रनों की पारी खेली। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। रोहित अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन अपने दोस्त कोहली का शतक देख गद-गद हो गए।

रोहित ने कोहली के शतक के बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन किया और वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है जो इन दोनों के बीच प्यार और सम्मान की बात को साफ तौर पर दर्शाता है। रोहित ने जाहिर की खुशी जैसे ही विराट कोहली ने चौका मार अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया वैसे ही ड्रेसिंग में बैठ रोहित ने खड़े होकर अपने दोस्त के लिए तालियां बजाई। उन्होंने खुशी में अपना सिर झटकते हुए कुछ कहा और इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। ये देख रोहित के पास खड़े बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी काफी खुश हो रहे थे।

रोहित ने इस मैच में 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने पांच चौके और तीन छक्के मारे। उन्होंने विराट के साथ जो साझेदारी की उसने भारत के विशाल स्कोर की नींव रख दी थी और टीम इंडिया इसी के दम पर आठ विकेट खोकर 349 रन बनाने में सफल रही।