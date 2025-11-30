Language
    IND vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने ही कप्तान का पकड़ा हैरतअंगेज कैच, देखने वालों को याद आ गए जोंटी रोड्स, देखें Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने रांची में खेले जा रहे पहले वनडे में हैरान करने वाला कैच पकड़ा। इस कैच को देख विराट कोहली तक हैरान रह गए। 

    डेवाल्ड ब्रेविस का कैच देख हैरान रह गए विराट कोहली

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस की बैटिंग के चर्चे तो काफी समय से हो रहे हैं। लेकिन जितनी जबरदस्त उनकी बैटिंग है उनकी फील्डिंग भी उससे कम नहीं है। रांची में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में ब्रेविस ने रविवार को ऐसा कैच पकड़ा की हर कोई हैरान रह गया। उनका ये कैच देख लोगों को साउथ अफ्रीका के दिग्गज फील्डर जोंटी रोड्स की याद आ गई।

    ब्रेविस ने अपने ही कप्तान का कैच पकड़ा और उनको एक बड़ी पारी खेलने से रोक दिया। ब्रेविस ने ये कैच ऋुतराज गायकवाड़ का पकड़ा दो आईपीएल में ब्रेविस के कप्तान हैं। दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और गायकवाड़ इस टीम के कप्तान हैं।

    हवा में पकड़ी गेंद

    ब्रेविस ने ये कैच गली में पकड़ा। ओटेनिल बार्टमैन की गेंद को गायकवाड़ ने गली में खेला। वहां खड़े थे ब्रेविस, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। हालांकि, इस खिलाड़ी ने अपने दाईं तरफ डाइव मार हवा में गेंद को लपक हर किसी को हैरान कर दिया। ये कैच देख गायकवाड़ तो भौचक्के रह गए। साथ ही विराट कोहली को भी इस कैच को देख यकीन नहीं हुआ। ब्रेविस का कैच जिसने भी देखा उसे जोंटी रोड्स की याद आ गई। वह गली पर इस तरह के कैच लेने के लिए मशहूर थे और उनकी गिनती दुनिया के महान फील्डरों में होती है।

    विराट कोहली का शतक

    ब्रेविस का ये कैच तो चर्चा में है ही। साथ ही इस मैच में खेली गई विराट कोहली की पारी भी चर्चा में है। विराट कोहली ने इस मैच में शानदार शतक जमाया जो उनका वनडे में 52वां शतक है। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 11 चौके और सात छक्के मारे। उनके अलावा रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। केएल राहुल ने 56 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। भारत ने इन पारियों के बूते आठ विकेट खोकर 349 रनों का स्कोर खड़ा किया।

