IND vs SA: विराट कोहली ने बनाया वनडे का 7000वां शतक, सुरक्षा घेरा तोड़ पैर छूने आ पहुंचा फैन, उठे सवाल
विराट कोहली ने रांच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जमाते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा लिया है। कोहली का ये वनडे में कुल 52वां शतक है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठा वनडे शतक है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रांची में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में ऐतिहासिक शतक बनाया है। उन्होंने 103 गेंदों अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ वनडे इतिहास में एक अहम आंकड़ा छूते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा लिया।
कोहली का ये शतक वनडे क्रिकेट इतिहास का 7000 वां शतक है। यानी अभी तक वनडे में सात हजार शतक लग चुके हैं और ये मुकाम पूरा करने का श्रेय विराट कोहली को जाता है।
पैर छूने आया फैन
विराट कोहली ने चौका मार अपना 52वां वनडे शतक पूरा किया और जैसे ही कोहली का शतक पूरा हुआ एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए कोहली के पैर छूने आ गया। ये देख तुरंत सुरक्षा कर्मी तोड़ते हुए आए फैन को बाहर ले गए।
