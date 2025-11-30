IND vs SA: हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में बरपाया कहर, दो झटके दे साउथ अफ्रीका को किया कमजोर
हर्षित राणा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में अपने पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका के दो विकेट लेकर उसे परेशान कर दिया। राणा के इन झटकों से साउथ अफ्रीकी टीम कमजोर हो गई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हर्षित राणा के टीम इंडिया में आने को लेकर काफी आलोचना होती है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी मीम बनते हैं। लोग उन्हें गौतम गंभीर का खास मानते हैं और इसी को टीम इंडिया में उनके चुने जाने की वजह बताते हैं। हालांकि, हर्षित राणा ने रांची में जो खेल दिखाया उसने कुछ देर के लिए ही सही उनके आलोचकों के मुंह पर लगाम जरूर लगाई होगी।
हर्षित ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी वनडे टीम का हिस्सा थे। सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और चार विकेट लिए थे। उन्होंने रांची में वहीं से शुरुआत की है जहां से सिडनी में खत्म किया था।
पहले ही ओवर में दिए झटके
राणा ने रविवार को पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। मेहमान टीम 350 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है और राणा ने अपने पहले ही ओवर में दो झटके देकर उसे कमजोर कर दिया। पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए राणा ने पहली ही गेंद पर ओपनर रियान रिकेलटन को आउट किया। उनकी ऊपर पटकी गेंद बाहर की तरफ निकली और रिकेलटन ने उस पर ड्राइव मारना चाहा। हालांकि, वह चूक गए और गेंद उनके विकेट ले उड़ी।
उनके बाद आए क्विंटन डिकॉक भी राणा का शिकार बने। ओवर की दूसरी गेंद खाली खेलने के बाद राणा ने तीसरी गेंद थोड़ी पीछे फेंकी जिस पर डिकॉक ने शॉट मारना चाहा। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर राहुल के दस्तानों में जा समाई और साउथ अफ्रीका का स्कोर सात रनों पर दो विकेट हो गया।
विराट कोहली का शतक
दिल्ली के राणा से पहले उनके ही शहर के विराट कोहली ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कांप गए। कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया। उन्होंने 120 गेंदों पर 11 चौके और सात छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रोहित शर्मा ने 57 और केएल राहुल ने 60 रन बनाए। इन पारियों के दम पर ही भारत ने आठ विकेट खोकर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
