IND vs SA: रोहित और गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में हुई तीखी बहस! रांची वनडे के बाद वायरल हो रहा है Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया। इस मैच में रो-को का जलवा देखने को मिला। विराट कोहली ने जहां 135 रनों की शानदार पारी खेली तो वहीं रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए। इन दोनों ने 136 रनों की साझेदारी की जिससे टीम 349 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच सकी। मैच के बाद रोहित और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

रोहित-कोहली और गंभीर के बीच कुछ ठीक नहीं है और इसी को लेकर बीसीसीआई भी टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से गंभीर और अगरकर की जोड़ी के संबंध रोहित-कोहली से ठीक नहीं है। इसी दौरे पर रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटा शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था। ये तब हुआ था जब इसी साल रोहित की कप्तानी में भारत ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था।

दोनों में हो गई बहस! सोशल मीडिया पर ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहित और गंभीर आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच हाव-भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि वह किसी मैच स्थिति पर बात कर रहे हैं जिसे लेकर दोनों के बीच असहमति है। इसी वीडियो के आधार पर बातें हो रही हैं कि दोनों के बीच मैच के बाद बहस हो गई।

जब से गंभीर टीम के कोच बने हैं तब से रोहित और कोहली के करियर पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गंभीर के चलते ही रोहित और कोहली ने टेस्ट से संन्यास लिया और गंभीर ही हैं जो इन दोनों को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में नहीं चाहते। इससे उलट रोहित और कोहली दोनों प्रतिबद्ध हैं कि वह वर्ल्ड कप में खेलेंगे।