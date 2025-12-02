स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सिक्‍स का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बना दिया। रोहित शर्मा ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 51 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्‍के की मदद से 57 रन बनाए। 'हिटमैन' वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले बल्‍लेबाज बने।

भारतीय ओपनर ने अपने करियर के 277वें वनडे में 352वां छक्‍का जमाया। रोहित ने तीसरा छक्‍का लगाते ही पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। अफरीदी ने 398 मैचों में 351 छक्‍के लगाए थे। चलिए गौर करते हैं कि वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले टॉप-5 बल्‍लेबाज कौन हैं?

1) रोहित शर्मा - भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले बल्‍लेबाज हैं। हिटमैन ने 277 मैचों में 352 छक्‍के लगाए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट में सक्रिय हैं तो उनके छक्‍के लगाने की संख्‍या में इजाफा होना तय है। उल्‍लेखनीय है कि रोहित शर्मा ने ये सभी सिक्‍स भारत के लिए खेलते हुए लगाए।

2) शाहिद अफरीदी - पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान शाहिद अफरीदी ने 1996-2015 के बीच 398 वनडे मैच खेले और 351 छक्‍के जड़े। अफरीदी के सिक्‍स का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने उनके संन्‍यास के 10 साल बाद तोड़ा। अफरीदी ने इस दौरान पाकिस्‍तान, आईसीसी और एशियाई टीमों का प्रतिनिधित्‍व किया।

3) क्रिस गेल - वेस्‍टइंडीज के बीच पूर्व कप्‍तान क्रिस गेल वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने के मामले में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। बाएं हाथ के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ने 1999 से 2019 के बीच 301 वनडे में 331 छक्‍के लगाए। गेल ने इस दौरान वेस्‍टइंडीज के अलावा आईसीसी का प्रतिनिधित्‍व भी किया।

4) सनथ जयसूर्या - श्रीलंका के पूर्व विस्‍फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने के मामले में चौथे स्‍थान पर काबिज हैं। जयसूर्या ने 1989 से 2011 के बीच 445 वनडे मैचों में 270 हवाई फायर किए। उन्‍होंने इस दौरान श्रीलंका और एशिया टीम का प्रतिनिधित्‍व किया।