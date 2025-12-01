Language
    गौतम गंभीर नहीं रोहित और राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को दी एग्रेसिव एप्रोच, आर अश्विन ने बताई टीम के अंदर की बात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:20 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने टीम इंडिया की एग्रेसिव एप्रोच को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत गौतम गंभीर ने नहीं बल्कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने की थी। 

    आर अश्विन ने खोले टीम इंडिया के अंदर के राज

    पीटीआई,नई दिल्ली: भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीमित ओवर प्रारूप में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति का श्रेय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को दिया। टीम को इस रवैये से पिछले कुछ वर्षों में काफी सफलता मिली है।

    अश्विन ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों ने ना केवल अधिक आक्रामक शैली अपनाने पर जोर दिया, बल्कि खुद भी उदाहरण पेश किया। इससे टी-20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे में भारत के रवैये में बदलाव आया।

    रोहित और राहुल ने दिखाया रास्ता

    अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कप्तान के रूप में रोहित हमेशा टीम को यह दिखाते रहे हैं कि वह उनसे क्या चाहते हैं। टी-20 और वनडे क्रिकेट में भारत जिस परिवर्तनकारी बल्लेबाजी (आक्रामक अंदाज बल्लेबाजी करना) से गुजरा है उसका बहुत सारा श्रेय रोहित और राहुल भाई को जाता है।

    उन्होंने कहा कि इन दोनों ने रास्ता दिखाया, राहुल भाई ने कहा कि हमें इस तरह खेलना है और रोहित ने खुद इस तरह की पहल की और इसने भारतीय बल्लेबाजी की धारणा बदल दी। सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बल्लेबाजी सिर्फ औसत नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट पर भी निर्भर करती है।

    टीम को मिली सफलता

    भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार निराशाजनक अभियानों के बाद इस तरह का रवैया अपनाया। टीम ने 2023 में घरेलू सरजमीं पर खेले गए विश्व कप में आक्रामक मानसिकता के साथ लीग चरण में दबदबा बनाया। टीम को इस तरह की रवैये से वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गये 2024 टी20 विश्व कप में भी जीत मिली।

