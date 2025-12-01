गौतम गंभीर नहीं रोहित और राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को दी एग्रेसिव एप्रोच, आर अश्विन ने बताई टीम के अंदर की बात

पीटीआई,नई दिल्ली: भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीमित ओवर प्रारूप में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी की रणनीति का श्रेय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को दिया। टीम को इस रवैये से पिछले कुछ वर्षों में काफी सफलता मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अश्विन ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों ने ना केवल अधिक आक्रामक शैली अपनाने पर जोर दिया, बल्कि खुद भी उदाहरण पेश किया। इससे टी-20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे में भारत के रवैये में बदलाव आया। रोहित और राहुल ने दिखाया रास्ता अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कप्तान के रूप में रोहित हमेशा टीम को यह दिखाते रहे हैं कि वह उनसे क्या चाहते हैं। टी-20 और वनडे क्रिकेट में भारत जिस परिवर्तनकारी बल्लेबाजी (आक्रामक अंदाज बल्लेबाजी करना) से गुजरा है उसका बहुत सारा श्रेय रोहित और राहुल भाई को जाता है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों ने रास्ता दिखाया, राहुल भाई ने कहा कि हमें इस तरह खेलना है और रोहित ने खुद इस तरह की पहल की और इसने भारतीय बल्लेबाजी की धारणा बदल दी। सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बल्लेबाजी सिर्फ औसत नहीं बल्कि स्ट्राइक रेट पर भी निर्भर करती है।