रायपुर पहुंची भारतीय टीम, बस में अपना कीमती सामान भूल गए रोहित शर्मा, सपोर्ट स्टाफ ने वापस लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि/स्पोर्ट्स डेस्क, रायपुर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ हुई है। सोमवार को दोनों टीम रायपुर पहुंच गई हैं। दूसरा मैच तीन दिसंबर को खेला जाएगा। मंगलवार को दोनों टीमें अभ्यास करेंगी। हालांकि, इस बीच एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा की पुरानी आदत फिर सामने आई गई जिससे उनका बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन सपोर्ट स्टाफ ने ऐसा होने से बचा लिया।

ये मामला रांची से निकलते वक्त का है। रोहित शर्मा आराम से एयरपोर्ट पर बैठे थे तब सपोर्ट स्टाफ के एक शख्स ने उनके पास आकर उनकी कीमती चीज लौटाई। रोहित इसे देख हैरान रह गए और फिर हंसने लगे। ये रोहित के ईयरबड का बॉक्स था। रोहित ईयरबड तो कान में लगाए थे लेकिन इसका बॉक्स बस में ही भूल आए थे। सपोर्ट स्टाफ को ये दिखा तो उन्होंने वापस लाकर रोहित को दे दिया।

रोहित-कोहली की शानदार वापसी टेस्ट सीरीज में घरेलू मैदान पर करारी हार के बाद वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने टीम के हौसले बुलंद कर दिए हैं। पहले ही मैच में दोनों दिग्गजों ने दमदार प्रदर्शन कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी है। अब टीम का लक्ष्य तीन दिसंबर को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का होगा।

भारत के लिए सीरीज जीतने का मौका रायपुर में होने वाला यह मैच भारत के लिए सीरीज जीतने का शानदार मौका है। पहले मैच में कुछ बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, खासकर ओपनर यशस्वी जायसवाल और मध्यक्रम में ऋतुराज गायकवाड़। इन खिलाड़ियों को अगले मैच में अपनी जगह बचाने और टीम के लिए बड़ा योगदान देने की जरूरत होगी। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद है।