स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्‍तान टॉम लाथम (145) के शतक और रचिन रवींद्र की 176 रन की पारी की बदौलत न्‍यूजीलैंड ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट के तीसरे दिन मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तीसरे दिन स्‍टंप तक दूसरी पारी में न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन है। विल यंग 21 और माइकल ब्रेसवेल 6 रन बनाकर नाबाद हैं। कीवी टीम ने 481 रनों की बढ़त बना ली है।

पहली पारी में नहीं खुला था खाता दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक न्‍यूजीलैंड टीम 32/0 स्‍कोर कर चुकी थी। लाथम 14 और डेवोन कॉनवे 15 रन बनाकर नाबाद थे। तीसरे दिन कॉनवे अपने खाते में 22 रन ही जोड़ पाए थे कि ओजय शील्ड्स की गेंद पर उन्‍होंने सब्स्टीट्यूट फील्‍डर कावेम हॉज को कैच थमा दिया। पहली पारी में खाता नहीं खोलने वाले कॉनवे ने दूसरी पारी में 78 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाए।

केन का नहीं चला बल्‍ला लंबे समय बाद वापसी कर रहे केन विलियमसन दूसरी पारी में खास कमाल नहीं दिखा पाए। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले इस बैटर ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 9 रन ही बनाए। 4 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे रचिन रवींद्र ने न सिर्फ कप्‍तान लाथम के साथ मिलकर पारी को संभाला, बल्कि वेस्‍टइंडीज पर शिकंजा भी कस दिया।