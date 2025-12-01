Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NZ vs WI 1st Test Live Streaming: नए साइकिल की अब शुरुआत करेगी न्‍यूजीलैंड टीम, जानें कैसे देख पाएंगे यह मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पहली विजेता न्यूजीलैंड टीम घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने नए अभियान की शुरुआत जोरदार करना चाहेगी। 2023 की चैंपियन टीम ने नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल में कोई टेस्‍ट नहीं खेला है। वह इकलौती ऐसे टीम है जिसका अब तक मैच का खाता ही नहीं खुला है। हालांकि, अब न्‍यूजीलैंड टीम कैरेबियााई टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    3 टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पहली विजेता न्यूजीलैंड टीम घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने नए अभियान की शुरुआत जोरदार करना चाहेगी। 2023 की चैंपियन टीम ने नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल में कोई टेस्‍ट नहीं खेला है। वह इकलौती ऐसे टीम है जिसका अब तक मैच का खाता ही नहीं खुला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, अब न्‍यूजीलैंड टीम कैरेबियााई टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होने जा रही है। केन विलियमसन की करीब एक साल बाद टेस्‍ट में वापसी हो रही है। इस बीच आइए जानते हैं कि टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा। साथ ही भारत में इस टेस्‍ट मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।

    लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच कब खेला जाएगा?

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच 2 दिसंबर से शुरू होगा।

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा?

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होगा।

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच को भारत में टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

    न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच को भारत में सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। लाइव स्‍ट्रीमिंग सोनीलिव के साथ-साथ फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    न्यूजीलैंड टीम (पहले टेस्ट के लिए)

    टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग।

    वेस्टइंडीज टीम

    रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, केमर रोच, जेडन सील्स, ओजे शील्ड्स।

    सीरीज का शेड्यूल

    • पहला टेस्ट: 2 दिसंबर से, हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च
    • दूसरा टेस्ट: 10 दिसंबर से, बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन
    • तीसरा टेस्ट: 18 दिसंबर से, बे ओवल, माउंट माउंगानुई

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI: न्‍यूजीलैंड ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट के लिए किया टीम का एलान, केन विलियमसन की हुई वापसी

    यह भी पढ़ें- NZ vs WI: 18 गेंद पर चाहिए थे 40 रन, फिर गरजा न्यूजीलैंड के कप्तान का बल्ला; धरा रह गया शाई होप का शतक