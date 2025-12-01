स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पहली विजेता न्यूजीलैंड टीम घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने नए अभियान की शुरुआत जोरदार करना चाहेगी। 2023 की चैंपियन टीम ने नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल में कोई टेस्‍ट नहीं खेला है। वह इकलौती ऐसे टीम है जिसका अब तक मैच का खाता ही नहीं खुला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अब न्‍यूजीलैंड टीम कैरेबियााई टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होने जा रही है। केन विलियमसन की करीब एक साल बाद टेस्‍ट में वापसी हो रही है। इस बीच आइए जानते हैं कि टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा। साथ ही भारत में इस टेस्‍ट मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।